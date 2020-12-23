На среду, 23 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 28,25 грн;

1 евро – 34,57 грн;

10 российских рублей – 3,75 грн.

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По сравнению со вчерашними значениями курс доллара вырос еще на 21 копейку после повышения на ту же 21 копейку в предыдущий банковский день. Доллар стремительно поднимается все выше психологической отметки в 28 гривен, которую не пересекал с 11 декабря.

За последнюю неделю – с 16 по 23 декабря – гривня ослабла по отношению к американской валюте уже на 49 копеек. При этом ранее в НБУ предупредили, что карантинные выплаты ФОПам могут взвинтить курс доллара.

Евро тоже быстро дорожает – курс вырос сразу на 39 копеек.

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Стоимость 10 российских рублей 23 декабря выросла на три копейки.

Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

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Во вторник, 22 декабря, доллар на межбанке подорожал на 20 копеек в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 28,40/28,43 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла в цене на 24 копейки в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 34,67/34,70 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

В тренде В Украине стремительно растет курс доллара и евро

Прогнозы курса доллара

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В госбюджете-2020 расчеты изначально производили, исходя из курса 27,5 грн/долл. на конец 2020 года, однако позже курс был изменен на 29,5 грн/долл. В бюджет-2021 заложили средний курс 29,1 гривни за доллар.

При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель. И действительно, в 2020 году доллар все еще ни разу не превышал уровень в 29 гривен.

А МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

2020 год – 27,20 грн;

2021 год – 28,12 грн;

2022 год – 27,96 грн;

2023-2025 годы – 28,10 грн.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по ноябрь гривня упала к доллару на 16,8%.

А о том, как менялся курс доллара в Украине перед Новым годом в течение последних 5 лет, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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