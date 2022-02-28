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В Украине стая мародеров "чистит" квартиры — как уберечь себя

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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28 февраля, 13:21
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Чуть ли не каждый день появляются все новые и новые способы грабежа
Мародеры разными способами грабят украинцев
Мародеры разными способами грабят украинцев / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине в сложные времена активизировалось немалое количество мародеров, грабящих квартиры и дома украинцев. Способы используются разнообразные.

"Сегодня" расскажет вам о некоторых из них.

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Суть схем такова — узнать, есть ли кто-нибудь в квартире, чтобы впоследствии беспрепятственно ее ограбить. Например, подбрасывают всевозможные открытки, флайеры и т.д. Одним из новых способов, как сообщают украинцы в соцсетях, является приклеивание скотча на проем для ключа.

Метод грабежа
Метод грабежа / Фото: скриншот

Метод грабежа
Метод грабежа / Фото: скриншот

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Метод грабежа
Метод грабежа / Фото: скриншот

Украинцы настоятельно просят: если кто видит подобное, то обязательно срывать и выбрасывать. Таким образом, вы убережете себя и своих близких от мародерства.

Видео с Instagram

Бесплатная помощь

Ивано-Франковское, Волынское, Львовское, Закарпатское, Черновицкое, Ровенское, Хмельницкое, Тернопольское западноукраинские региональные отделения Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) оказывают безвозмездную помощь в поиске жилья и расселении всем, кто вынужденно выехал на территорию Западных областей.

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Об этом "Сегодня" сообщили в Ассоциации, а также отметили, что одесские, запорожские, харьковские, сумские, черниговские, белоцерковские, херсонские, николаевские, винницкие, житомирские, днепропетровские и киевские риелторы активно участвуют в обнаружении меток на домах, выполняют другие важные задачи, направленные на защиту Украины.

Метки на дорогах

На дорогах Хмельницкой и Ровенской области, а также в Виннице начали появляться метки, которые используют российские оккупанты для координации вторжения.

Такие метки заметили неподалеку от села Ружичанка, граничащего с городом Хмельницкий. Одну метку уже зарисовали в районе Баламутовки и Михалковец.

Кроме того, подобные метки заметили и в Виннице. В результате правоохранители задержали мужчин, которые рисовали эти метки.

В Ровенской области полицейские задержали девушку, которая рисовала метки. 18-летнюю жительницу села Городница Житомирской области задержали в городе Костополь. Работники мобильной группы полиции и местные жители обнаружили девушку, которая вблизи отделения почты рисовала знак в виде креста. Она призналась, что и раньше производила маркировку за вознаграждение.

Раньше мы рассказывали, что в Черниговской области, где проходят колонны вражеской техники, оккупанты покидают мусор, который светится от ультрафиолета.

Также мы информировали, что российские олигархи только за первый день войны потеряли немаленькие суммы.

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