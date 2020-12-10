В Украине сохранили рекордно низкую учетную ставку

Национальный банк Украины (НБУ) сохранил учетную ставку на действующем уровне 6%. 6% – это самый низкий уровень учетной ставки за всю историю Украины.
Такое решение приняло правление НБУ, сообщила пресс-служба регулятора.
В Нацбанке объяснили, что такой уровень учетной ставки:
- с одной стороны, не меняет стимулирующий характер монетарной политики, что важно для восстановления экономики;
- с другой стороны,будет способствовать сохранению умеренных темпов инфляции.
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В то же время Национальный банк, хотя и собирается продолжить мягкую монетарную политику, готов в случае необходимости повысить учетную ставку. Такое решение могут принять в случае ускорения инфляция. Инфляция, в свою очередь, может разогнаться, если Украина выйдет из кризиса вслед за глобальной экономикой.
- Национальный банк использует учетную ставку как ориентир, сколько должны стоить деньги. Кроме того, стоимость рефинансирования банков определяется учетной ставкой НБУ – при снижении ставки банкам придется тратить меньше денег на обслуживание рефинансирования. Также от учетной ставки зависит и доходность государственных облигаций.
Напомним, ранее Нацбанк сообщал, что в Украине оживилась ипотека. В октябре 2020 банки выдали ипотечных кредитов на 491 млн гривен. Это рекордный показатель с 2018 года.
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