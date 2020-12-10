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В Украине сохранили рекордно низкую учетную ставку

10 декабря, 14:03

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Нацбанк продолжает балансировать свою политику для стимулирования экономики без резкого роста инфляции

Национальный банк Украины (НБУ) сохранил учетную ставку на действующем уровне 6%. 6% – это самый низкий уровень учетной ставки за всю историю Украины.

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Такое решение приняло правление НБУ, сообщила пресс-служба регулятора.

В Нацбанке объяснили, что такой уровень учетной ставки:

  • с одной стороны, не меняет стимулирующий характер монетарной политики, что важно для восстановления экономики;
  • с другой стороны,будет способствовать сохранению умеренных темпов инфляции.

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В то же время Национальный банк, хотя и собирается продолжить мягкую монетарную политику, готов в случае необходимости повысить учетную ставку. Такое решение могут принять в случае ускорения инфляция. Инфляция, в свою очередь, может разогнаться, если Украина выйдет из кризиса вслед за глобальной экономикой.

  • Национальный банк использует учетную ставку как ориентир, сколько должны стоить деньги. Кроме того, стоимость рефинансирования банков определяется учетной ставкой НБУ – при снижении ставки банкам придется тратить меньше денег на обслуживание рефинансирования. Также от учетной ставки зависит и доходность государственных облигаций.

Напомним, ранее Нацбанк сообщал, что в Украине оживилась ипотека. В октябре 2020 банки выдали ипотечных кредитов на 491 млн гривен. Это рекордный показатель с 2018 года.

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НБУ учетная ставка

Источник: Сегодня

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