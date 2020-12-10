В Украине сохранили рекордно низкую учетную ставку

Нацбанк продолжает балансировать свою политику для стимулирования экономики без резкого роста инфляции

Национальный банк Украины (НБУ) сохранил учетную ставку на действующем уровне 6%. 6% – это самый низкий уровень учетной ставки за всю историю Украины.

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Такое решение приняло правление НБУ, сообщила пресс-служба регулятора.

В Нацбанке объяснили, что такой уровень учетной ставки:

с одной стороны, не меняет стимулирующий характер монетарной политики, что важно для восстановления экономики;

с другой стороны,будет способствовать сохранению умеренных темпов инфляции.

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В то же время Национальный банк, хотя и собирается продолжить мягкую монетарную политику, готов в случае необходимости повысить учетную ставку. Такое решение могут принять в случае ускорения инфляция. Инфляция, в свою очередь, может разогнаться, если Украина выйдет из кризиса вслед за глобальной экономикой.

Национальный банк использует учетную ставку как ориентир, сколько должны стоить деньги. Кроме того, стоимость рефинансирования банков определяется учетной ставкой НБУ – при снижении ставки банкам придется тратить меньше денег на обслуживание рефинансирования. Также от учетной ставки зависит и доходность государственных облигаций.

Напомним, ранее Нацбанк сообщал, что в Украине оживилась ипотека. В октябре 2020 банки выдали ипотечных кредитов на 491 млн гривен. Это рекордный показатель с 2018 года.

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