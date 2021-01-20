Українська
$ 28,15
34,16
  1. Новости экономики
  2. Финансовые новости

В Украине снова дешевеет доллар, евро растет: курс Нацбанка

20 января, 08:42

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

На среду, 20 января, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

  • 1 доллар США – 28,15 грн;
  • 1 евро – 34,16 грн;
  • 10 российских рублей – 3,81 грн.
Реклама

По сравнению со вчерашними значениями курс доллара снизился на четыре копейки после скачка вверх на 14 копеек в предыдущий банковский день. При этом за неделю – с 13 по 20 января – гривня ослабла по отношению к американской валюте на восемь копеек.

Евро вырос в цене еще на 14 копеек. Евровалюта поднимается все выше психологической отметки в 34 гривни.

Реклама

Стоимость 10 российских рублей 20 января выросла на копейку.

Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

Читайте также: Что будет с курсом доллара после окончания локдауна

Во вторник, 19 января, доллар на межбанке подешевел на девять копеек в покупке и на 10 – в продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 28,14/28,16 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла в цене на четыре копейки в покупке на три копейки в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 34,12/34,14 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

В тренде
Курс доллара почти замер, евро подрос в цене

О том, продавать или покупать доллары, смотрите в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

Прогнозы курса доллара

Реклама

В госбюджете-2021 расчеты производили, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

А МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

  • 2021 год – 28,12 грн;
  • 2022 год – 27,96 грн;
  • 2023-2025 годы – 28,10 грн.

Аналитики Bank of America при этом считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл., а в первом квартале гривня может укрепиться и вовсе до 26-26,5 грн/долл. на фоне возврата нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Реклама

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

доллар курс гривня курс валют курс гривни курс доллара курс НБУ

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Доллар упал ниже психологической отметки: курс НБУ
Доллар упал ниже психологической отметки: курс НБУФинансы
Доллар в Украине поднялся выше психологической черты, зато упал евро
Доллар в Украине поднялся выше психологической черты, зато упал евроФинансы
Доллар и евро катятся вниз: курс НБУ
Доллар и евро катятся вниз: курс НБУФинансы
Нужно ли сейчас покупать доллары: экономист дал совет украинцам
Нужно ли сейчас покупать доллары: экономист дал совет украинцамФинансы
Курс доллара пробил психологическую отметку на межбанке
Курс доллара пробил психологическую отметку на межбанкеФинансы
В Украине замер курс доллара, евро снова дороже 34 гривен
В Украине замер курс доллара, евро снова дороже 34 гривенФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять