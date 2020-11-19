В Украине появилась новая монета в 10 гривен: фото

Нацбанк выпустил памятную монету и посвятил ее пограничникам

С сегодняшнего дня, 19 ноября, в Украине вошла в оборот новая 10-гривневая памятная монета. Она посвящена Пограничной службе. Монета сделана из сплава на основе цинка с покрытием из никеля, ее тираж – миллион экземпляров.

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Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

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На аверсе монеты размещены: малый герб, емблема Государственной пограничной службы, стилизованные калиновая и лавровая ветви, логотип Банкнотно-монетного двора. На реверсе – очертание карты Украины, символический пограничный столб, а также "композиции, символизирующие деятельность Государственной пограничной службы в воздухе, на суше и на море".

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Напомним, ранее Национальный банк Украины (НБУ) показал лучшую монету года.

Также в июне в Украине 10 гривен стали монетой и вошли в оборот. Как ожидает НБУ, новая десятка постепенно заменит бумажные банкноты того же номинала.

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