В Украине повысился курс доллара и евро – НБУ

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 25 февраля

На четверг, 25 февраля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

24.02 25.02 Изменение 1 доллар США 27,90 грн 27,95 грн + 0,05 1 евро 33,88 грн 33,93 грн + 0,05

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По сравнению со значениями 24 февраля доллар подорожал на три копейки после снижения курса на три копейки в предыдущий банковский день. Доллар подорожал и на межбанке, но гривня еще укрепится, считают аналитики.

За неделю с 18 по 25 февраля официальная гривня ослабла по отношению к американской валюте на пять копеек.

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Евро 25 февраля тоже подорожал на пять копеек. Накануне официальный курс европейской валюты снизился на копейку.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

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Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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