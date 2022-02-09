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В Украине поднимут зарплаты учителям: когда и на сколько

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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9 февраля, 17:33
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В Минобразовании рассказали, как все будет происходить
Украинским учителям поднимут зарплату
Украинским учителям поднимут зарплату / Фото: Getty Images, Facebook, Коллаж: Сегодня

В 2022 году в Украине собираются поднять зарплаты учителям. Долгожданное событие может произойти в сентябре.

Об этом говорится в письменном ответе Министерства образования Киевской организации профсоюза работников образования и науки.

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Сообщается, что реализовать идею правительства о повышении зарплат учителям с 1 января 2022 года не удалось, потому как в госбюджете отсутствуют средства на покрытие расходов. Однако, как отмечают в МОН, прорабатывается вариант, при котором учителям будут платить не меньше 15 тысяч гривен ежемесячно начиная с 1 сентября.

Так, в госбюджете на 2022 год предусмотрен рост (по сравнению с 2021 годом) зарплат педагогов, как и других работников бюджетной сферы, на 8,4% в связи с увеличением размера должностного оклада работника 1 тарифного разряда.

"Такое повышение должностных окладов работников произошло уже с 1 декабря 2021 года (размер должностного оклада работника – 2893 гривны), и дальнейшее повышение запланировано бюджетом с 1 октября 2022 года на 3,1%", – рассказали в Минобразовании.

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Средняя зарплата в Украине

Если верить Гостату, средняя зарплата украинца украинца в декабре 2021 стала больше 21,5%, если сравнивать с ноябрем. Если же сравнить показатели за весь год – зарплата стала больше почти на 12%.

Больше всех зарабатывают жители Киева — в столице сотрудникам платили в последний месяц 2021 года 26 759 грн (+22,7% за год), а меньше всего труд ценится в Кировоградской области – 13 331 грн (+16,4%).

Где платят больше всего:

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  • в сфере финансовой и страховой деятельности — 31 274 грн;
  • в сфере информации и телекоммуникации — 29 963 грн.

К слову, размер минимальной зарплаты в Украине с 1 декабря вырос на 500 гривен и сейчас составляет 6500 грн. Следующее повышение планируется в октябре 2022 года. Минималка составит 6700 грн.

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