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В Украине подешевели доллар и евро: курс НБУ

7 октября, 16:10

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 8 октября

На четверг, 8 октября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

07.1008.10Изменение
1 доллар США28,36 грн28,32 грн- 0,04
1 евро33,48 грн33,33 грн- 0,15
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По сравнению со значениями 7 октября курс доллара снова снизился на четыре копейки после падения на те же четыре копейки в предыдущий банковский день. За неделю – с 1 по 8 октября – гривня ослабла по отношению к доллару на копейку. Курс доллара развернулся к снижению после достижения максимальных за два года уровней.

Курс евро при этом тоже упал – на 15 копеек после роста на восемь копеек в предыдущий банковский день.

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Напомним, эксперты прогнозируют, что в октябре девальвация гривни замедлится. При этом специалисты объясняли, что подорожает из-за роста курса доллара в ближайшее время:

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по сентябрь гривня упала к доллару на 16,3%.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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