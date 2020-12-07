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В Украине подешевели доллар и евро: курс Нацбанка

7 декабря, 08:35

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

На понедельник, 7 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

  • 1 доллар США – 28,29 грн;
  • 1 евро – 34,39 грн;
  • 10 российских рублей – 3,82 грн.
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По сравнению со вчерашними значениями курс доллара снизился еще на копейку после падения на 10 копеек в предыдущий банковский день. В целом за неделю – с 30 ноября по 7 декабря – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 18 копеек. Аналитики при этом уверены, что доллар начнет дорожать уже с этой недели.

Курс евро тоже снизился на копейку после роста на восемь копеек днем ранее. Это первое снижение курса после стремительного 10-дневного роста.

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Стоимость 10 российских рублей 7 декабря повысилась на четыре копейки.

Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В пятницу, 4 декабря, доллар на межбанке упал на копейку в покупке и на две – в продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 28,26/28,27 грн (покупка/продажа). Евровалюта упала в цене на две копейки в покупке и на продаже. К закрытию евро торговался на уровне 34,33/34,36 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

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Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2020 расчеты изначально производились, исходя из курса 27,5 грн/долл. на конец 2020 года, однако позже курс был изменен на 29,5 грн/долл. В бюджет-2021 закладывают средний курс 29,1 гривни за доллар.

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При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

А МВФ в обновленном прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

  • 2020 год – 27,20 грн;
  • 2021 год – 28,12 грн;
  • 2022 год – 27,96 грн;
  • 2023-2025 годы – 28,10 грн.

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  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по ноябрь гривня упала к доллару на 16,8%.

А о том, какие виды сбережений сейчас самые популярные у украинцев, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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