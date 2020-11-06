На пятницу, 6 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 28,36 грн;

1 евро – 33,58 грн;

10 российских рублей – 3,67 грн.

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По сравнению со вчерашними значениями курс доллара упал еще на 15 копеек после снижения на девять копеек в предыдущий банковский день. В результате за неделю – с 30 октября по 6 ноября – гривня окрепла по отношению к американской валюте на восемь копеек.

Доллар в Украине подешевел вслед за мировой динамикой. "Зеленый" падает к юаню, евро и золоту из-за выросшей вероятности победы в президентских выборах в США кандидата от демократов Джо Байдена. Показатель Bloomberg Dollar Spot Index уже опустился на 1%, до минимума с мая 2018 года.

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Курс евро, в свою очередь, вырос на 15 копеек после снижения на пять копеек в предыдущий банковский день. Это произошло по той же причине, по которой подешевел доллар. Стоимость 10 российских рублей выросла на шесть копеек.

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Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В тренде В Украине подешевел доллар – влияют американские выборы

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В четверг, 5 ноября, доллар на межбанке упал на 23 копейки в покупке и на 22 – в продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 28,20/28,23 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла в цене на восемь копеек в покупке и на девять – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,36/33,39 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

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Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2020 расчеты изначально производились, исходя из курса на конец 2020 года 27,5 грн/долл., однако курс доллара в бюджете-2020 изменен на 29,5 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины прогнозирует на 2021 год обменный курс до 29,1 гривни за доллар в среднем за год и 28,8 гривни – на конец года. Согласно консенсус-прогнозу, который подготовило ведомство, среднегодовой курс в 2020 году составит 27 гривен за доллар.

А МВФ в обновленном прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

2020 год – 27,20 грн;

2021 год – 28,12 грн;

2022 год – 27,96 грн;

2023-2025 годы – 28,10 грн.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по октябрь гривня упала к доллару на 16,7%.

А о том, что делать, если банки отказываются принимать и менять монеты по 25 копеек и старые купюры, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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