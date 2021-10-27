Деньги
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❌ ДТП с мажором в Харькове ⚽ Мариуполь - Динамо: онлайн 💡 Большое обновление сетей 🚫 Жесткий карантин
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

В Украине подешевел доллар: сколько теперь стоит валюта

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
27 октября, 16:41
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 28 октября
НБУ установил новый курс валют
НБУ установил новый курс валют / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 28 октября:

27.1028.10Изменение
1 доллар США26,42 грн26,37 грн-0,05
1 евро30,68 грн30,64 грн-0,04

По сравнению с курсом, который НБУ устанавливал на среду, 27 октября, курс доллара стал ниже на 5 копеек, а евро – на 4.

Реклама

Что происходит с курсом на межбанке

Как рассказал Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club, курс украинской гривны в среду, 27 октября, укреплялся до 26,4 гривен за доллар США на фоне сохраняющегося на рынке предложения валюты и слабого спроса.

"Газотрейдеры не проявляют себя активно на межбанке, и рынок ожидает, что ситуация измениться и энерготрейдеры выйдут с покупками валюты", – отмечает эксперт.

Он ожидает, что в ближайшее время гривна, вероятно, будет волатильна вблизи уровней 26,4 гривен за долар США. Приближение конца месяца стимулирует заведение валюты для налоговых выплат.

Реклама

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

Также мы писали и о том, что, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Финанс-дайджест
Больше новостей
Money-лайфхакер
Тарифы на газ
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.42

Российский рубль (₽)

0.3806

Евро (€)

30.68

Рекордная сумма
Украинцы отказываются от налички
Хочу знать подробнее
Нововведения
Что ждет украинцев в ноябре?
Интересно!
Опрос
Цены за год выросли
А в октябре как было?
Налогами по цифровизации
Что будет с 4G и 5G в Украине
Лови связь!
Рейтинг
Добыча нефти и газа
Прибыль впечатляет!
Опрос
Поройся в копилке
Мелочь по цене "евробляхи"
Интересно!

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Хочу знать
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,85
30,58
28,87
18,55
32,99
32,79
31,69
18,79
33,99
31,73
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,59
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять