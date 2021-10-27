В Украине подешевел доллар: сколько теперь стоит валюта

Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 28 октября

НБУ установил новый курс валют / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 28 октября:

27.10 28.10 Изменение 1 доллар США 26,42 грн 26,37 грн -0,05 1 евро 30,68 грн 30,64 грн -0,04

По сравнению с курсом, который НБУ устанавливал на среду, 27 октября, курс доллара стал ниже на 5 копеек, а евро – на 4.

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Что происходит с курсом на межбанке

Как рассказал Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club, курс украинской гривны в среду, 27 октября, укреплялся до 26,4 гривен за доллар США на фоне сохраняющегося на рынке предложения валюты и слабого спроса.

"Газотрейдеры не проявляют себя активно на межбанке, и рынок ожидает, что ситуация измениться и энерготрейдеры выйдут с покупками валюты", – отмечает эксперт.

Он ожидает, что в ближайшее время гривна, вероятно, будет волатильна вблизи уровней 26,4 гривен за долар США. Приближение конца месяца стимулирует заведение валюты для налоговых выплат.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

Также мы писали и о том, что, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.