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В Украине подешевеет доллар – официальный курс

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
14 сентября, 17:05
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 15 сентября
Доллар снова дешевеет
Доллар снова дешевеет / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 15 сентября:

14.0915.09Изменение
1 доллар США26,7 грн26,64 грн-0,06
1 евро31,45 грн31,46 грн+0,01

По сравнению со значениями вторника 14 сентября, доллар снизился в цене на 6 копеек. Тем временем евро вырос всего на 1 копейку.

Что говорят эксперты

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Как "Сегодня" рассказал аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак, с 13 по 18 сентября средний курс продажи наличного доллара будет колебаться в рамках 26,6-27 грн.

Эксперт обратил внимание: удорожание барреля нефти выше 76 долларов окажется сильным сигналом на повышение инфляционного давления в мире и откроет потенциал слабости гривни.

Как менялся курс:

  • В июле гривня укреплялась к доллару седьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро – четвертый месяц подряд – с марта 2021-го.
  • Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
  • С начала года доллар снизился к гривне на 4,9%, а евро подешевел на 8,1%.
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Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

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