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В Украине откатилась цена на доллар, евро держит курс вверх

30 сентября, 08:22

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

На среду, 30 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

  • 1 доллар США – 28,30 грн;
  • 1 евро – 33,13 грн;
  • 10 российских рублей – 3,60 грн.
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По сравнению со вчерашними значениями курс доллара опустился на копейку после повышения на четыре копейки в предыдущий банковский день. За неделю – с 23 по 30 сентября – гривня ослабла по отношению к доллару на девять копеек. В целом американская валюта находится на максимумах с декабря 2018 года.

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Курс евро повысился еще на девять копеек после роста сразу на 16 копеек в предыдущий банковский день.

Стоимость 10 российских рублей не изменилась.

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Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием. Во вторник, 29 сентября, доллар на межбанке вырос в цене на пять копеек в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 28,32/28,35 грн (покупка/продажа). Курс повысился ближе к вечеру – из-за роста спроса на доллары.

В тренде
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Евровалюта при этом подорожала на 22 копейки в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 33,20/33,22 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Ранее эксперты предупредили, что курс на межбанке рискует подняться до двухлетних максимумов. Также специалисты предупреждают, что вместе с долларом вырастет стоимость импортных товаров, в частности, продуктов:

Прогнозы курса доллара

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В госбюджете-2020 расчеты изначально производились, исходя из курса на конец 2020 года 27,5 грн/долл., однако курс доллара в бюджете-2020 изменен на 29,5 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

Министерство экономического развития и торговли Украины прогнозирует на 2021 год обменный курс до 29,1 гривни за доллар в среднем за год и 28,8 гривни по состоянию на конец года. Согласно консенсус-прогнозу, который подготовило это ведомство, среднегодовой курс в 2020 году составит 27 гривен за доллар.

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
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Источник: Сегодня

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