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В Украине остановилось подорожание доллара, курс евро быстро растет

20 октября, 16:14

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 21 октября

На среду, 21 октября, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

20.1021.10Изменение
1 доллар США28,38 грн28,37 грн- 0,01
1 евро33,43 грн33,50 грн+ 0,07
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По сравнению со значениями 20 октября курс доллара снизился на копейку после роста на ту же копейку в предыдущий банковский день. За неделю – с 15 по 21 октября (14 октября было выходным днем) – гривня ослабла по отношению к доллару на пять копеек.

Курс евро при этом повысился еще на шесть копеек после роста на 13 копеек в предыдущий банковский день.

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Напомним, эксперты ранее объясняли, что может подорожать из-за роста курса доллара:

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по сентябрь гривня упала к доллару на 16,3%.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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