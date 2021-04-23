В Украине ослабили карантин для налички: как обеззараживают купюры

Национальный банк пересмотрел правила и уверяет, что у коронавируса нет шанса выжить на банкнотах в хранилище регулятора

В Украине уменьшили срок хранения наличной валюты на карантине – с 14 до 5 дней. Карантин и обеззараживание налички были введены еще в 2020 году. Банкноты и монеты, которые поступают в Нацбанк из обращения, сразу отправляются в отдельное хранилище на карантин. Автоматизированная обработка банкнот будет по-прежнему проводиться после карантина. Все купюры подвергаются температурному шоку – 160 градусов по Цельсию.

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Решение ослабить "денежный" карантин принял Национальный банк с учетом рекомендаций Минздрава. Также в НБУ ссылаются на инструкции Центра контроля и профилактики заболеваний от 5 апреля.

"Риск заражения людей через контакт с загрязненными поверхностями или предметами, в частности наличными, как правило, считается низким. В то же время пятидневный срок значительно превышает период выживания коронавируса на поверхностях (от нескольких часов до трех суток)", – объяснили в НБУ.

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Там также уточнили, что многие страны вообще не вводили обсервацию для наличности. Это, в частности, Германия, Люксембург, Канада, Япония, Великобритания, ЮАР, Мексика, Чили, Сингапур.

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Кроме того, Нацбанк по-прежнему рекомендует минимизировать контакты с наличностью:

пользоваться онлайн-банкингом, в частности мобильными приложениями;

при необходимости расчетов совершать их по безналу;

платить за товары и услуги бесконтактно.

Напомним, коронавирус – не единственная опасность, которая подстерегает украинцев при активном пользовании наличностью. Людей подкарауливают и грабят возле банкоматов.

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