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В Украине опустился курс доллара, евро стал еще дороже

29 сентября, 16:39

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валют на 30 сентября

На среду, 30 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

29.0930.09Изменение
1 доллар США28,31 грн28,30 грн- 0,01
1 евро33,04 грн33,13 грн+ 0,09
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По сравнению со значениями 29 сентября курс доллара опустился на копейку после повышения на четыре копейки в предыдущий банковский день. За неделю – с 23 по 30 сентября – гривня ослабла по отношению к доллару на девять копеек. В целом курс доллара находится на максимумах с декабря 2018 года.

Курс евро снова подорожал, на 9 копеек после роста на 16, и поднялся еще выше психологической отметки в 33 гривни.

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Напомним, ранее эксперты предупредили, что курс на межбанке рискует подняться до двухлетних максимумов. Также специалисты предупреждают, что вместе с долларом вырастет стоимость импортных товаров, в частности, продуктов:

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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