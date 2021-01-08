В Украине начался локдаун. Как работают банки

В Украине с 8 января начался локдаун, он продлится до 24 января. Впрочем, жесткий карантин не коснется работы банков в стране. Но следует помнить, что 8-10 января – официальные выходные. Поэтому финучреждения в эту пятницу могут работать (или не работать) по графику субботы или воскресенья.

Реклама

Как будет работать Ощадбанк

Отделения Ощадбанка не меняют график работы. В основном это – с 9:00 до 18:00, но некоторые отделения работают дольше.

Проверить время работы ближайшего отделения можно на сайте государственного банка. Для этого нужно опуститься вниз на главной странице и выбрать пункт меню "Отделения и банкоматы". Можно посмотреть отделения на карте или вручную ввести адрес интересующего офиса банка.

Для каждого отделения указан график работы на неделю.

Реклама

Читайте также: Поблажки с кредитами и никаких проверок: что будет с банками во время локдауна

В тренде Цифра дня. Украинцы сдали в банки больше миллиарда долларов

Как будет работать ПриватБанк

Отделения ПриватБанка тоже не меняют график работы. Чаще всего это стандартный график с 9:00 до 18:00, но некоторые офисы принимают клиентов дольше, хотя кассовое обслуживание закрывается в 18:00.

Чтобы проверить график работы отделения ПриватБанка, на официальном сайте нужно выбрать пункт "Отделения" (вверху главной страницы). Отделения можно найти на карте. При клике на нужное отобразится его обычное время работы.

Реклама

Другие банки так же оставляют стандартный для них график работы.

Читайте на сайте "Сегодня" все, что нужно знать о жестком карантине. Также узнавайте о запретах локдауна в сюжете:

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама