Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
ℹ Выезд военнообязанных 🚑 Обстрел Славянска 🎆 "Хлопки" в России Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

В Украине готовят новые штрафы во время войны – на какую сумму можно влететь

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
5 июля, 16:02
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем о новом законопроекте, предусматривающем штрафы до 3400 грн во время военного положения
За что украинцев могут штрафовать во время войны
За что украинцев могут штрафовать во время войны / Фото: Нацполиция, Коллаж: Сегодня

В мае в Верховную Раду внесли законопроект №7356, которым предусмотрены штрафы за нарушение комендантского часа и режима светомаскировки. В настоящее время он находится на рассмотрении ВР.

В Министерстве юстиции Украины рассказали, какие суммы предусмотрены в проекте за разные нарушения.

Реклама

Штрафы достигают нескольких тысяч гривень

Согласно тексту законопроекта, пребывание в определенный период суток во время действия военного положения на улицах и других общественных местах или движение транспорта без спецпропусков и удостоверений будет наказываться штрафом в размере от 10 до 30 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. То есть от 170 до 510 грн.

Если же человек нарушит режим светомаскировки, то его могут наказать штрафом в размере от 170 до 340 грн. Если это совершит должностное лицо, то суммы увеличатся так: от 425 до 850 грн.

Если же эти нарушения будут совершены повторно, то суммы штрафов будут следующими:

Реклама
  • от 850 до 1700 грн;
  • для должностных лиц – от 1700 грн до 3400 грн.

Как добавили в Минюсте, по словам министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского, комендантский час – это не прихоть власти, а необходимая мера безопасности.

За что будут наказывать магазины и продавцов

Ранее мы писали, что с 1 июля в Украине внесли изменения в определение табачных изделий, теперь это понятие будет касаться и устройств для нагрева табака (например GLO и IQOS). К этим девайсам будут применяться все запреты законодательства наравне с традиционными табачными изделиями.

Читайте в нашем материале, какие именно нормы действуют и какие штрафы угрожают нарушителям.

Реклама

Мы также писали о том, что в Украине зафиксирована новая опасная кибератака, где хакеры прикрываются Налоговой службой. Узнайте, как с угрозой штрафов действуют мошенники. "Сегодня" объясняли и то, какие штрафы угрожают водителям во время войны.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Коммуналка
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Money-лайфхакер💰
Главное о деньгах
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс доллара в кассах банков (покупка/продажа)
1
ПУМБ ПУМБ
35.2/35.7
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.2/35.6
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.15/35.55
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
35.3/35.9
5
Укрэксимбанк Укрэксимбанк
35.15/35.45
6
Альфа-Банк Альфа-Банк
34.8/35.5
7
Укргазбанк Укргазбанк
34.7/35.6
8
Универсал Банк Универсал Банк
34.4/35.7
9
OTP Bank OTP Bank
31.75/35.0
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
37,99
-
50,00
55,00
39,90
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
37,77
-
-
-
37,79
-
51,00
57,00
37,97
-
-
56,99
39,97
-
50,99
57,99
38,88
-
50,00
55,00
39,95
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,58 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Американские горки
Доллар на черном рынке
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
Инфляция – показатель, показывающий, как в течение определенного времени изменились цены и тарифы на товары и услуги. Инфляции снижает покупательную способность денег. То есть, чтобы приобрести один и тот же товар, нам приходится тратить большие суммы.
Анализ
Материальные потери экономики (млн $)
1
Жилые дома Жилые дома
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активы предприятий Активы предприятий
11 499
4
Гражданские аэропорты Гражданские аэропорты
6 817
5
Ж/д инфраструктура Ж/д инфраструктура
2 672
6
Мосты Мосты
1 692
7
Учебные заведения Учебные заведения
1 621
8
Медучреждения Медучреждения
1 147
9
Земельный фонд Земельный фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все об убытках
Без опыта работы
Кому платят от 20 тыс. грн
Преподаватель актерского мастерства

Преподаватель актерского мастерства

Риелтор

Риелтор

Водитель такси

Водитель такси

Менеджер по работе с клиентами

Менеджер по работе с клиентами

Руководитель транспортного отдела

Руководитель транспортного отдела

Актуальные предложения 🔥
Must Know
Штрафы для владельцев животных в Украине

Выгул собак опасных пород без намордника — от 170 грн

Выгул собак опасных пород без намордника — от 170 грн

Выгул собак в запрещенных местах — от 170 грн

Выгул собак в запрещенных местах — от 170 грн

Неубранные за животным экскременты — от 170 грн

Неубранные за животным экскременты — от 170 грн

Нанесение животным вреда имуществу или здоровью человека — от 1700 грн

Нанесение животным вреда имуществу или здоровью человека — от 1700 грн

Издевательство над животным — от 3400 грн

Издевательство над животным — от 3400 грн
Детальнее
Денежный вопрос
Что подорожает в июле?
Узнать
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

19399.17

Dogecoin (DOGE)

0.07

Ethereum (ETH)

1097.98

Litecoin (LTC)

48.58

Ripple (XRP)

0.32

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Курс валют

Деньги
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять