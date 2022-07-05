В Украине готовят новые штрафы во время войны – на какую сумму можно влететь

Рассказываем о новом законопроекте, предусматривающем штрафы до 3400 грн во время военного положения

За что украинцев могут штрафовать во время войны / Фото: Нацполиция, Коллаж: Сегодня

В мае в Верховную Раду внесли законопроект №7356, которым предусмотрены штрафы за нарушение комендантского часа и режима светомаскировки. В настоящее время он находится на рассмотрении ВР.

В Министерстве юстиции Украины рассказали, какие суммы предусмотрены в проекте за разные нарушения.

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Штрафы достигают нескольких тысяч гривень

Согласно тексту законопроекта, пребывание в определенный период суток во время действия военного положения на улицах и других общественных местах или движение транспорта без спецпропусков и удостоверений будет наказываться штрафом в размере от 10 до 30 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. То есть от 170 до 510 грн.

Если же человек нарушит режим светомаскировки, то его могут наказать штрафом в размере от 170 до 340 грн. Если это совершит должностное лицо, то суммы увеличатся так: от 425 до 850 грн.

Если же эти нарушения будут совершены повторно, то суммы штрафов будут следующими:

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от 850 до 1700 грн;

для должностных лиц – от 1700 грн до 3400 грн.

Как добавили в Минюсте, по словам министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского, комендантский час – это не прихоть власти, а необходимая мера безопасности.

За что будут наказывать магазины и продавцов

Ранее мы писали, что с 1 июля в Украине внесли изменения в определение табачных изделий, теперь это понятие будет касаться и устройств для нагрева табака (например GLO и IQOS). К этим девайсам будут применяться все запреты законодательства наравне с традиционными табачными изделиями.

Читайте в нашем материале, какие именно нормы действуют и какие штрафы угрожают нарушителям.

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Мы также писали о том, что в Украине зафиксирована новая опасная кибератака, где хакеры прикрываются Налоговой службой. Узнайте, как с угрозой штрафов действуют мошенники. "Сегодня" объясняли и то, какие штрафы угрожают водителям во время войны.