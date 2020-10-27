В Украине дорожают доллар и евро: курс НБУ

На среду, 28 октября, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

27.10 28.10 Изменение 1 доллар США 28,34 грн 28,37 грн + 0,03 1 евро 33,49 грн 33,56 грн + 0,07

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По сравнению со значениями 27 октября курс доллара вырос еще на три копейки после повышения на пять копеек в предыдущий банковский день. За неделю – с 21 по 28 октября – гривня не изменилась в цене по отношению к доллару. При этом эксперты не ожидают, что курс резко вырастет в течение первой недели после выборов.

Курс евро при этом повысился на семь копеек после снижения на шесть копеек в предыдущий банковский день.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по сентябрь гривня упала к доллару на 16,3%.

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А о том, что делать, если банки отказываются принимать и менять монеты по 25 копеек и старые купюры, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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