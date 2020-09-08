В Украине дорожает доллар, а курс евро ползет вниз

На среду, 9 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

08.09 09.09 Изменение 1 доллар США 27,75 грн 27,80 грн + 0,05

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Таким образом, по сравнению со значениями 8 сентября курс доллара вырос еще на пять копеек после повышения на две копейки в предыдущий банковский день. Так дорого "зеленый" в Украине не стоил с 5 августа.

За неделю – с 2 по 9 сентября – национальная валюта ослабла по отношению к американской на 20 копеек.

Курс евро на 9 сентября при этом снизился на копейку, с 32,81 до 32,80 гривни.

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Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил, что будет с курсом доллара до конца года.

А о том, где и как можно обменять испорченные купюры, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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