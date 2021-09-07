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В Ощадбанке навязывают пенсионерам не нужную услугу – что говорят в банке

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
7 сентября, 08:20
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Женщина не смогла получить перевод средств – сотрудники заставляли оформить страхование
В банке уже извинились перед клиенткой / Фото: коллаж "Сегодня"
В банке уже извинились перед клиенткой / Фото: коллаж "Сегодня"

В Черкассах, в отделении государственного Ощадбанка сотрудник финансового учреждения навязывает пенсионерам услугу страхования, якобы она обязательна.

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Об этом пользователь с ником Ruslana87 написал на сайте Минфина.

"В отделении Сбербанка 27/4 что по бул. Шевченко, 325 случилась крайне неприятная и возмутительная ситуация с моей мамой, которая сейчас пенсионерка. Она обратилась к работнику Иващенко Валентине Владимировне чтобы получить перевод средств. В ответ услышала требование уплатить 150 грн за страхование, которое якобы стало обязательным условием получения средств. При этом никаких соответствующих приказов или документов не предоставили", – говорится в сообщении.

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Пенсионерка пыталась отказаться от этой услуги однако работник банка настаивала, что есть такой указ и услуга обязательна, женщине пришлось уйти ни с чем.

"Мама вынуждена была обратиться в другое отделение Ощадбанка, где ее приятно встретили и выдали средства без каких-либо принудительных страхований! Об этом даже никто не вспоминал! Следуя этому, напрашивается вывод, что услуга страхования в ее отделении исключительно ее инициатива, вероятно, для удовлетворения собственных интересов", – считает женщина.

В банке уже извинились перед клиенткой и обещали принять меры.

"Здравствуйте! Приносим извинения за ситуацию. С данным работником будет проведена работа, чтобы не допустить повторения подобных случаев в будущем. Большое спасибо вам за сигнал", – ответили в банке.

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Фото: скриншот
Фото: скриншот

Кремль выкупил украинскую "дочку" Сбербанка

  • 10 апреля 2020 Министерство финансов России сообщило о покупке в Центробанке РФ контрольного пакета государственного Сбербанка России .
  • 50% и одна акция обошлись российскому фонда национального благосостояния в 2,14 трлн рублей.
  • Уже в августе государственный Ощадбанк выиграл суд у Сбербанка России в споре за права на знак для товаров.
  • В Ощадбанке заявляли, что использование Сбербанком России бренда "Сбербанк" может вводить клиентов в заблуждение и влиять на их поведение.

Напомним, Ощадбанк может получить 100 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). При этом сам ЕБРР получит право выкупа доли в банке. То есть такое соглашение – это шаг к приватизации Ощадбанка.

Об этом сообщил председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов еще в конце июля. Решение должен согласовать глава Минфина Сергей Марченко от имени правительства.

В ТОП-20 самых прибыльных банков Украины за первые шесть месяцев 2021 Ощадбанк занял 14-е место . Хотя 2020 году государственное финучреждение входила в тройку лидеров.

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