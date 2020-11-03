В Ощадбанке новое руководство: Пышный попрощался, вместо него – Наумов

С сегодняшнего дня, 3 ноября, в Ощадбанке – новый глава правления. Андрей Пышный покинул должность, его сменил Сергей Наумов. Пышный возглавлял Ощадбанк 6,5 лет – с 26 марта 2014 года. Полномочия новому главе "Ощада" передавали постепенно – в течение 30 дней, со 2 октября. Работа банка не прерывалась.

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Такое решение было принято по результатам открытого конкурса. Еще в августе 2019 года наблюдательный совет Ощадбанка решил продлить контракт с Пышным на пять лет, что привело к конфликту с НБУ. Регулятор обвинил наблюдательный совет в нарушении требований закона "О банках и банковской деятельности", так как Пышного переназначили без проведения конкурса.

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В марте 2020 года был назначен конкурс на пост главы правления Ощадбанка, но его вскоре отменили и объявили новый. Пышный побеждал в первом конкурсе, но отказался от участия во втором. В финал второго конкурса вышли Наумов, директор одного из департаментов Укргазбанка Геннадий Хелемский и заместитель главы Ощадбанка Антон Тютюн.



Пышный уже написал прощальный пост в Facebook, подсчитав, что руководил Ощадбанком 2 413 дней: "Спасибо за каждый из день из моих 2 413 дней в течение которых я имел честь возглавлять государственный Ощадбанк Украины! Это и привилегия, и огромная ответственность. Это невероятное путешествие, и вся жизнь".

Кто такой Сергей Наумов?

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Родился в 1969 году в Баку. Имеет два высших образования – инженера-механика и экономиста. В 2005 году получил степень MBA в международной школе менеджмента Kassel в Германии.

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Стаж работы Наумова в банковской сфере составляет 25 лет. Он занимал руководящие должности в Райффайзенбанке, Укрсиббанке, Правэкс-банке. Также был советником председателя правления украинской "дочки" Сбербанка России, а также зампредседателя правления этого банка, до 7 августа 2014 года. С сентября 2014 года возглавлял правление Пиреус Банка.

До того, как перейти в банковскую сферу, Наумов работал на Киевском машиностроительной заводе, был тренером по каратэ-клуба, инспектором по режиму в бюро информации и безопасности, маркетологом и финансовым директором малого предприятия.

Напомним, государство через Министерство финансов владеет четырьмя из крупнейших в Украине по объему активов финучреждениями – ПриватБанком, Укрэксимбанком, Ощадбанком и Укргазбанком.

В 2020 году Минфин обязал ПриватБанк передать в казну 75% прибыли. А другие государственные банки будут отчислять дивиденды по базовому нормативу. Ощадбанк, Укргазбанк и Укрэксимбанк отчислят в бюджет 50% от прибыли.

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К слову, недавно Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект 2788-д о создании почтового банка на базе "Укрпочты". Однако Нацбанк выступил против такой инициативы. Подробнее об этом узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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