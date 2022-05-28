Деньги
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚽ Финал Лиги Чемпионов ❗ Угроза котла на Донбассе 🎬 Канны 2022 ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

В Кремле о таком даже не мечтали: как РФ может стать причиной уникального явления в мировой истории

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
28 мая, 14:41
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Россию, вполне возможно, уже через месяц ждет грандиозное событие, о котором россияне даже не догадываются
Дефолт России будет историческим событием в мире
Дефолт России будет историческим событием в мире / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Начав кровопролитную войну в Украине Россия оказалась на пороге исторического дефолта. О нем могут объявить уже через месяц.

Об этом пишет издание Reuters.

Реклама

Как считают мировые инвесторы, ситуация в России может стать первым случаем в истории, когда страна, у которой продолжает формироваться рынок, будет вынуждена объявить дефолт по облигациям не из-за нехватки средств в государственной казне, а из-за технической невозможности оплачивать долговые обязательства.

"Этот кризис существенно отличается от других кризисов развивающихся рынков, он не связан со способностью или желанием платить, они технически не могут платить", – рассказал журналистам директор по инвестициям компании Capital Group Флавио Карпенцано.

Кроме того, экономику РФ "добивают" международные санкции за войну в Украине, и ответные контрмеры Кремля. Этими действиями власти фактически полностью отсоеденили страну от международных финансовых систем.

Реклама

Что будет с мировой экономикой из-за дефолта России

Хотя война России в Украине ускорила инфляцию во многих странах мира, потенциальный дефолт РФ окажет лишь минимальное влияние на мировую экономику, считают в США.

Все потому, что финансовая изоляция России началась еще до возможного дефолта, поэтому экономические процессы в остальном мире существенно не изменятся.

Ранее мы рассказывали, что будет с Россией после дефолта, и писали, как россияне обходят санкции.

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Бизнес News
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,32 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Грядущая продовольственная катастрофа
Новая обложка The Economist
Денежный вопрос
Что будет с коммуналкой с 1 июня?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
39,99
-
50,00
55,00
-
-
48,90
56,00
-
-
-
54,99
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
50,99
56,99
-
-
50,00
55,00
-
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
Военные ОВГЗ — это разновидность облигаций. Мало чем отличаются от обычных ценных бумаг. Приобретая их, вы поддерживаете ВСУ и нашу экономику в военное время, а приятным бонусом получаете до 11,5% годовых.
TOP-5 в Украине
Самые востребованные сферы
Транспорт и логистика

Транспорт и логистика

IТ и интернет

IТ и интернет

Строительство

Строительство

Рабочий персонал

Рабочий персонал

Продажи

Продажи

На какие профессии спрос
Анализ
Материальные потери экономики
1
Недвижимость Недвижимость
$32,6 млн
2
Инфраструктура Инфраструктура
$31,6 млн
3
Объекты добычи и переработки Объекты добычи и переработки
$11,9 млн
4
Социальные объекты Социальные объекты
$8,5 млн
5
Объекты энергетики Объекты энергетики
$3,7 млн
6
Ценное движимое имущество Ценное движимое имущество
$2,77 млн
7
С/х объекты и лесное хозяйство С/х объекты и лесное хозяйство
$1 млн
Кто заплатит украинцам?
Цена вопроса
Сколько стоит квартира в Польше?
Ответ
Must Know
Штрафы для пешеходов и велосипедистов

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Валюта
Что будет с долларом?
Узнать!
Цены
Что подорожало больше всего за год
1
Овощи Овощи
67,2%
2
Макаронные изделия Макаронные изделия
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукты Фрукты
23,5%
5
Рыба Рыба
22,1%
6
Хлеб Хлеб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сыр и творог Сыр и творог
18,8%
9
Мясо Мясо
15,3%
10
Подсолнечное масло Подсолнечное масло
14,7%
Какие продукты станут редкостью?
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

28948.69

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum (ETH)

1785.33

Litecoin (LTC)

63.45

Ripple (XRP)

0.38

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять