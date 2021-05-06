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В каких банках дешевле всего купить доллар: курс валют в ПриватБанке, Monobank и других

6 мая, 10:20

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Разница между курсом покупки и продажи американской валюты в главных банках Украины 6 мая составляет в среднем 20 копеек

Фото: ADEM ALTAN/AFP via Getty Images

Фото: ADEM ALTAN/AFP via Getty Images

Государственные и коммерческие банки в Украине после снижения официального курса доллара тоже установили "расценки" на иностранную валюту. Сайт "Сегодня" сравнил курс валют по состоянию на 10:00 в столичных отделениях главных банков страны.

Где подешевле купить доллар:

В кассах (грн)На карту (грн)
ПриватБанк27,4527,50
Ощадбанк27,5527,55
Monobank (Универсал Банк)27,5527,62
ПУМБ27,6027,60
Укргазбанк27,6027,62

Где подороже сдать доллар:

В кассах (грн)На карту (грн)
ПриватБанк27,8627,855
Ощадбанк27,8527,85
Monobank (Универсал Банк)27,8527,84
ПУМБ27,8027,80
Укргазбанк27,8027,78
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Сайт "Сегодня" советует обменивать валюту именно в банках. Обменники до сих пор остаются менее безопасными – как минимум потому, что могут оказаться "подделкой". Например, совсем недавно мошенники с помощью фиктивного обменника украли у клиента 68 тысяч долларов. Кроме того, можно нарваться на фальшивые купюры.

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Кстати, деньги, которые поступают в банки от НБУ, обработаны для защиты от коронавируса. Как банкноты проходят карантин, смотрите в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

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