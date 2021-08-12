Уже не падает. Курс доллара в Украине развернулся

Национальный банк рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 12 августа

Доллар снова падает / Фото: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на четверг, 12 августа, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

Реклама

1 доллар США – 26,80 грн;

1 евро – 31,41 грн;

1 злотый – 6,85 грн;

10 российских рублей – 3,62 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар вырос на четыре копейки – ровно на ту же сумму он снижался в предыдущий банковский день. Это первое подорожание доллара за последние четыре дня, в течение которых наблюдалось сильное снижение курса. Однако за неделю – с 5 по 12 августа – гривня окрепла по отношению к американской валюте на 11 копеек. Эксперты считают, что ситуацию на валютном рынке сейчас формирует Нацбанк.

Курс евро повысился на пять копеек после резкого снижения на 17 копеек днем ранее.

Стоимость 10 российских рублей снова снизилась на две копейки. А польский злотый почти не изменился в цене.

Реклама

Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием. В среду, 11 августа, стоимость валюты на межбанке изменилась разнонаправленно:

Доллар снизился на копейку в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 26,78/26,80 грн (покупка/продажа).

Евровалюта подорожала на четыре копейки в покупке и в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 31,42/31,44 грн (покупка/продажа).

Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В консенсус-прогнозе, который подготовили в Минэкономики, говорится об ожидании среднего курса по итогам 2021 года на уровне 27,9 грн/долл. и курсе по состоянию на конец года 28,2 грн/долл. А в бюджетной декларации на три года, которую впервые в истории одобрила Рада, говорится о том, что курс доллара до 2024 года не превысит 30 гривен:

В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

Реклама

МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне:

2021 год – 27,98 грн;

2022 год – 27,61 грн;

2023 год – 27,59 грн.

Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).