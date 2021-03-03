"Укргазбанк" останется государственным, но туда пустят иностранного акционера

IFC был интересен формат кредита с конвертацией средств в уставный капитал, говорит Сергей Марченко

АБ "Укргазбанк", 95% акций которого принадлежат государству, останется в его собственности, однако у банка появится иностранный инвестор – Международная финансовая корпорация (IFC).

Реклама

Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал в эксклюзивном интервью сайту "Сегодня".

"Сроки и механизмы вхождения обсуждаются. Мы прошли только первый этап – подписали кредитное соглашение. Полученный кредит может быть конвертирован в капитал с передачей инвестору пакета акций", – рассказал глава Минфина.

Говоря об условиях вхождения IFC в "Укргазбанк", Марченко добавил:

"Им был интересен формат, когда они на первом этапе дают кредит 30 млн евро с возможностью дальнейшей конвертации в акции банка с дополнительной эмиссией до 20% уставного капитала".

Напомним, 25 января Министерство финансов Украины, IFC и "Укргазбанк" подписали соглашение о предоставлении кредита в 30 млн евро.

Также напомним, процедура приватизации "Укргазбанка" началась в феврале-2019, а Международная финкорпорация является структурой Всемирного банка.

Реклама

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Этот год точно не будет легче" – интервью с министром финансов Сергеем Марченко".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама