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Украинским ВПЛ назначили новый вид помощи — кто может получить деньги

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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17 июня, 14:11
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Помощь могут получить лица со статусом ВПЛ
Помощь могут получить лица со статусом ВПЛ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцы со статусом ВПЛ могут получить денежную помощь от одной из крупнейших мировых криптобирж Binance, которая выделила 1,2 млн долларов на помощь украинцам со статусом внутренне перемещенных лиц.

Как информирует Минцифра, выплата средств стала возможной благодаря ее сотрудничеству с основателем Binance.

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Заметим, что до этого Binance уже осуществили выплаты 1713 украинцам, вынужденно выехавшим в страны Европейского Союза, и в целом планируют помочь 5000 беженцам из Украины.

Как получить помощь?

Для того чтобы получить помощь, нужно:

  • пройти верификацию в одном из фондов: Rotary Kyiv, "Паляница" и iSans;
  • подать заявку на финансирование можно по адресу: [email protected]

Выплаты будут поступать в течение 3-х месяцев на криптогаманец, а затем их можно вывести на банковскую карту (75 долларов ежемесячно).

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Статус ВПО в "Дії"

Внутренне перемещенные лица могут получить свой статус, а также выплаты в приложении. Для этого нужно сделать следующее:

  • загрузить "Дію" или обновить ее;
  • убедиться, что у вас есть ID-карта или биометрический загранпаспорт;
  • зайти в раздел "Послуги" и выбрать "Отримати статус ВПО";
  • указать свой актуальный адрес;
  • подтвердить свое местонахождение с помощью геолокации;
  • если есть дети, то можно получить статус переселенцев и для них.

Чтобы подать заявку на выплату 2000 грн, нужно после отправки заявки на получение статуса ВПЛ нажать "Хочу отримувати допомогу". Затем нужно выбрать карту "єПідтримка" для зачисления средств. Если такой карты нет – ее нужно оформить.

Чтобы подать заявку на выплаты детям в размере 3000 грн, нужно сделать схожие шаги, но уже воспользоваться электронным свидетельством о рождении в приложении.

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Раньше мы писали, кому из украинских переселенцев выплатят по 2,4 тыс. долларов, а также рассказывали, какие выплаты украинцы могут получить во время войны.

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