Украинским военным повысят зарплату: когда и на сколько

Повышение приурочено ко Дню единения

Зарплата военных вырастет / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Правительство с 1 марта увеличивает зарплаты военнослужащим Вооруженных сил.

Об этом говорится в указе президента Украины №53/2022 "О неотложных мерах по консолидации украинского общества".

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Выплаты военнослужащим Вооруженных сил будут повышены на 30% с 1 марта 2022 года. В то же время нацгвардейцам и военным Госпогранслужбы с начала весны должны увеличить зарплаты на 20% по сравнению с началом года.

Напомним, что это предусмотрено в плане мероприятий ко Дню единения 16 февраля 2022 года.

Где возьмут деньги?

По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, деньги на повышение выплат военнослужащим намерены выделить из разных источников. Одним из них станет программа "Большое строительство" — передает "24 канал".

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Вторым источником станет повышение ренты для газодобывающих компаний.

Политик отметил, что за декабрь 2021 года указанные предприятия вывели 6 миллиардов долларов из Украины – то есть, половину от всех выведенных средств.

Зарплаты учителей вырастут

В 2022 году в Украине собираются поднять зарплаты учителям. Долгожданное событие может произойти в сентябре.

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Реализовать идею правительства о повышении зарплат учителям с 1 января 2022 года не удалось, поскольку в госбюджете отсутствуют средства на покрытие расходов. Однако, как отмечают в МОН, прорабатывается вариант, при котором учителям будут платить не меньше 15 тысяч гривен ежемесячно, начиная с 1 сентября.

К слову, размер минимальной зарплаты в Украине с 1 декабря вырос на 500 гривен и сейчас составляет 6500 грн. Следующее повышение планируется в октябре 2022 года. Минималка составит 6700 грн.

Ранее мы писали, что "Укрзализныця" не платит более 3 месяцев зарплаты Камышину и Лещенко.