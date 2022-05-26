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Украинских работодателей будут штрафовать на немаленькие суммы — какая причина

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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26 мая, 17:21
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Рассказываем, какие изменения ждут каждого работодателя и работника соответственно в Украине
Теперь на работодателей возложена еще больше ответственности
Теперь на работодателей возложена еще больше ответственности / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Для украинцев расширили возможности реализации права на заключение коллективных договоров, которые, в свою очередь, определены международным правом как инструмент защиты работников при исполнении ими рабочих обязанностей.

Соответствующий Закон №2253-ІХ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении защиты прав работников" подписал президент Украины Владимир Зеленский.

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Так, Закон регулирует вопросы заключения коллективного договора, чтобы гарантировать людям соблюдение их требований в процессе работы. достойных условий труда, честного начисления заработной платы, обеспечения уважения и равенства.

Напомним, что коллективные соглашения предусматривают договор между работодателем и профсоюзными организациями или представителями сотрудников. В документе верно определяются обязанности всех сторон, что дозволяет работникам отстаивать свои трудовые права.

Основные пункты Закона

Основные пункты Закона говорят:

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  • коллективные договоры могут заключаться физическим лицом, использующим наемный труд (ранее такая возможность существовала только у юридических лиц);
  • на работодателя возлагается обязанность ознакомлять работников с текстом соглашения, сообщать о внесении изменений в документ. Виновны в не предоставлении работнику информации о деталях коллективного договора или новых поправках, наказываются штрафом и несут дисциплинарную ответственность;
  • дискриминация по каким-либо признакам не допускается.

Как отметил заместитель Министра экономики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Игорь Дядюра, в объявлениях о приеме на работу запрещается выдвигать требования по признакам расы, цвета кожи, возраста, пола, состояния здоровья, инвалидности и т.д, не связанных с характером работы или условиями ее выполнения.

"За несоблюдение нормы на рекламодателя налагается штраф", – заметил он.

Отдельно в документе уточняются, что работодатель должен не позднее чем за 3 месяца до возможных увольнений провести консультации по этому вопросу с представителями профсоюзных организаций.

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Оснований для увольнения увеличилось

В Украине расширили основания для увольнения работников во время войны, а именно: невозможность обеспечивать условия труда из-за уничтожения имущества в результате боевых действий. Вдобавок к этому вводится особая процедура увольнения таких работников.

Также там указано и еще одно дополнительное основание для расторжения трудового договора — отсутствие человека на работе и информации о причинах такого отсутствия более четырех месяцев.

Раньше мы рассказывали, сколько украинцы будут зарабатывать после войны, а также писали, кто потребуется Украине через 5 лет.

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