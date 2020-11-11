Украинские банки привыкли к коронакризису: показатели улучшаются

Банковский сектор Украины постепенно преодолевает последствия пандемии коронавируса. Несмотря на то, что S&P отнес украинские банки в группе максимального риска, в июле – сентябре 2020 года основные показатели сектора продемонстрировали улучение. При этом сохранились и риски.

Спрос на кредиты восстанавливается: у бизнеса он вырос на 3% за квартал, у населения – на 3,9%.

Доля неработающих кредитов упала до минимального значения – 45,6% кредитного портфеля.

Прирост депозитов населения замедлился: гривневые вклады населения выросли на 1,2% (было более +10%), валютные – на 1,3%.

Доля госбанков сократилась за квартал в чистых активах до 53,5%, а в депозитах населения – до 60,6%. Всего в конце сентября в Украине было 74 платежеспособных банка.

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Об этом сообщил Национальный банк Украины (НБУ) в ноябрьском обзоре банковского сектора.

При этом в НБУ напомнили, что прибыль банков с начала года составила 37,6 млрд гривен, а это на 22,2% меньше, чем в тот же период прошлого года.

"Возможные потери от ухудшения качества кредитов остаются основным вызовом. <...> Основная причина снижения финансового результата на 22,2% г/г – формирование резервов под ожидаемые убытки. Темпы роста чистого комиссионного и процентного доходов оставались самыми низкими за последние 4 года" ,- объяснили в НБУ.

НБУ посоветовал банкам провести оценку кредитного риска с учетом актуальных макроэкономических прогнозов и отобразить ожидаемые потери в финансовой отчетности.

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Ранее также сообщалось, что украинские банки будут проверять удаленно. Инспекторы НБУ будут находиться в помещении банка в минимальном количестве и минимальный промежуток времени для решения только тех вопросов, которые требуют проверки непосредственно на месте.

Украинцы могут ходить в банки с загранпаспортами. Подробнее – в нашем сюжете:

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