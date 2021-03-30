Украине подсказали, на что обратить внимание для получения кредита МВФ

В Международном валютном фонде не могут назвать сроки решения проблем в отношениях с Киевом, однако идут дискуссии о пересмотре программы stand by для Украины, который является условием получения нового транша кредита Фонда.

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Об этом глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил агентству Интерфакс-Украина.

"На этом этапе невозможно сделать любые предсказания относительно времени завершения пересмотра. Это зависит от того, насколько быстро будет достигнут прогресс в решении вопросов", – сказал он.

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Глава представительства уточнил, что имеет в виду как условия и обязательства, определенные в программе, так и проблемы, которые появились позже, в том числе отменяющие достижения прошлых программ. При этом Люнгман отметил важность:

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сохранения проведенных Нацбанком реформ;

прогресса в укреплении НБУ с защитой его от излишнего внешнего давления;

наличия четкого плана сокращения фискального дефицита;

отказа от контроля над ценами на газ;

решения вопроса долгосрочной модели электроэнергетики страны;

соблюдения принципа добропорядочности антикоррупционных органов и судебной системы.

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Люнгман, комментируя возможное сотрудничество МВФ с Украиной после завершения программы stand by, подчеркнул, что Фонд хочет поддержать экономическое развитие и процветание Украины.

"Мы продемонстрировали это благодаря серии программ МВФ, которые продолжались постоянно с начала 2014 года. И мы будем продолжать поддерживать надлежащую экономическую политику и трансформацию экономики", – заявил он.

Напомним, экс-министр финансов Александр Данилюк в эфире канала "Украина 24" заявил, что Украина может получить транш от МВФ только в конце года.

Однако замглавы ОП Юлия Свириденко на встрече с послами стран "Большой двадцатки" заявила, что Украина сможет успешно решить ключевые вопросы в переговорах с МВФ уже в ближайшие месяцы.

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