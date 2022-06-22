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Украинцы жалуются на оплату в Glovo и Uber – в чем причина

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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22 июня, 12:13
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Рассказываем, почему у клиентов за услуги списывается со счетов больше денег, чем было указано в начале
Как не переплачивать за услуги Uber и Glovo
Как не переплачивать за услуги Uber и Glovo / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Пользователи Glovo и Uber, оплачивающие услуги с карточных счетов, заметили, что сначала в приложениях указывается одна цена, а оплачивать приходится больше.

О такой ситуации "Сегодня" рассказали несколько клиентов этих сервисов. Объясняем, почему так случается и как не переплачивать.

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В чем причина переплат

Девушка рассказала нам, что однажды она заказала доставку Glovo на сумму около 900 грн. Однако впоследствии она обнаружила, что со счета списало больше денег, чем она рассчитывала.

Похожая ситуация была и с Uber у другого клиента. Он заказывал такси несколько раз, и каждый раз при оплате картой сумма списания оказывалась больше. При этом при наличном расчете никаких переплат не было.

Поэтому людям пришлось обратиться в службу поддержки. Оказалось, что причина в двойной конвертации.

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Дело в том, что, например, компания Glovo не является украинской, как и ее банк, поэтому он может взять дополнительную комиссию, так как рассматривает такую транзакцию как трансграничную.

Чтобы избежать такой переплаты, в компании посоветовали оплачивать заказ картой непосредственно в приложении. Или можно воспользоваться наличными. Об этом теперь предупреждают в самом приложении Glovo.

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Что не стоит делать сразу после покупки

Ранее "Сегодня" рассказывали, что чеки не стоит выбрасывать, по крайней мере, первые 14 дней после покупки, ведь это возможность вернуть или обменять товар.

Чек является подтверждением, что вы действительно купили товар в этом заведении, и на его основе можно будет совершить обмен или возврат денег.

Но кроме этого чеки могут использовать мошенники. Читайте почему не стоит выбрасывать чеки в первую же урну в магазине или возле него или оставлять его на кассе.

Мы писали также о том, какую услугу запустила "Новая почта", и на что украинцы в мае тратили больше всего денег.

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