Украинцы за границей жалуются на огромные комиссии – где нужно быть осторожными

Рассказываем, на что жалуются клиенты украинских банков, которые выехали за границу

Банки блокируют деньги во время операций за границей / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцы, которые выехали за границу, столкнулись с огромными комиссиями за конвертацию и снятие наличности. А в некоторых случаев банки блокируют 10% суммы из-за разницы в курсах.

Об этом рассказывает специализированный сайт "Минфин", ссылаясь на жалобы клиентов.

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Клиентка Ощадбанка написала, что в прошлом месяце снимала в банкомате 500 евро и комиссия была 466 грн, а недавно за операцию взяли 1999 грн.

Представители банка рассказали, что снятие наличных в банкомате иностранного банка тарифицируется в размере 1,5% + 35 грн (плюс комиссия 1% за конвертацию валюты).

"10% от суммы сделки может блокироваться на случай валютных колебаний. Таким образом, банк предупреждает возникновение несанкционированного овердрафта. После завершения обработки сделки эта сумма будет разблокирована автоматически (в течение 1-3 дней)", – объяснили в Ощадбанке.

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С похожей ситуацией столкнулись и клиенты "Восток" Банка. Мужчина написал, что оплачивает семье за ​​границей жилье на Booking и в один момент с него взяли 10% комиссии за платеж.

"Я пишу в поддержку и одновременно начинаю искать сам у них в тарифах. Оказывается, банк ввел такую ​​комиссию с 03.06.22", – жалуется он.

Из Украины могут уйти два банка

После наложения СБУ ареста на имущество и активы Форвард Банка, финучреждению скорее всего придется уйти с украинского рынка.

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По словам бывшего заместителя директора департамента финансовой стабильности НБУ Евгения Дубогрыза, у российского банка нет будущего в Украине, как бы он ни пытался менять и "тасовать" акционеров.

Какой еще банк оказался под угрозой ликвидации, читайте в нашем материале.

"Сегодня" ранее писали, какой "сюрприз" подготовили украинцам популярные банки и какие финучреждения дают кредиты даже во время войны.