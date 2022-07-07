Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇬🇧 Отставка Джонсона ℹ Выезд военнообязанных 🎆 "Хлопки" в России ⚔ Бои на Донбассе
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Украинцы за границей жалуются на огромные комиссии – где нужно быть осторожными

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
7 июля, 12:05
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, на что жалуются клиенты украинских банков, которые выехали за границу
Банки блокируют деньги во время операций за границей
Банки блокируют деньги во время операций за границей / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцы, которые выехали за границу, столкнулись с огромными комиссиями за конвертацию и снятие наличности. А в некоторых случаев банки блокируют 10% суммы из-за разницы в курсах.

Об этом рассказывает специализированный сайт "Минфин", ссылаясь на жалобы клиентов.

Реклама

Клиентка Ощадбанка написала, что в прошлом месяце снимала в банкомате 500 евро и комиссия была 466 грн, а недавно за операцию взяли 1999 грн.

Представители банка рассказали, что снятие наличных в банкомате иностранного банка тарифицируется в размере 1,5% + 35 грн (плюс комиссия 1% за конвертацию валюты).

"10% от суммы сделки может блокироваться на случай валютных колебаний. Таким образом, банк предупреждает возникновение несанкционированного овердрафта. После завершения обработки сделки эта сумма будет разблокирована автоматически (в течение 1-3 дней)", – объяснили в Ощадбанке.

Реклама

С похожей ситуацией столкнулись и клиенты "Восток" Банка. Мужчина написал, что оплачивает семье за ​​границей жилье на Booking и в один момент с него взяли 10% комиссии за платеж.

"Я пишу в поддержку и одновременно начинаю искать сам у них в тарифах. Оказывается, банк ввел такую ​​комиссию с 03.06.22", – жалуется он.

Из Украины могут уйти два банка

После наложения СБУ ареста на имущество и активы Форвард Банка, финучреждению скорее всего придется уйти с украинского рынка.

Реклама

По словам бывшего заместителя директора департамента финансовой стабильности НБУ Евгения Дубогрыза, у российского банка нет будущего в Украине, как бы он ни пытался менять и "тасовать" акционеров.

Какой еще банк оказался под угрозой ликвидации, читайте в нашем материале.

"Сегодня" ранее писали, какой "сюрприз" подготовили украинцам популярные банки и какие финучреждения дают кредиты даже во время войны.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Коммуналка
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Money-лайфхакер💰
Главное о деньгах
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс доллара в кассах банков (покупка/продажа)
1
ПУМБ ПУМБ
35.1/35.6
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.1/35.5
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.1/35.6
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
35.4/35.9
5
Укрэксимбанк Укрэксимбанк
35.25/35.65
6
Альфа-Банк Альфа-Банк
34.6/35.55
7
Укргазбанк Укргазбанк
34.4/35.4
8
Универсал Банк Универсал Банк
34.4/35.7
9
OTP Bank OTP Bank
31.9/34.9
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
49,00
48,90
56,00
36,50
50,50
50,00
55,00
37,91
50,50
50,00
55,00
36,95
51,99
-
57,99
36,63
51,99
-
56,99
37,97
51,99
50,99
57,99
38,15
52,00
-
57,00
-
52,00
51,97
57,00
36,40
52,00
51,00
57,00
36,97
52,00
51,00
57,00
36,99
Рейтинг цен
Сколько стоит жилье в новостройках Киева (грн за м²)
1
Печерский Печерский
90 592
2
Шевченковский Шевченковский
57 791
3
Оболонский Оболонский
54 494
4
Подольский Подольский
51 178
5
Голосеевский Голосеевский
46 989
6
Святошинский Святошинский
36 659
7
Днепровский Днепровский
35 882
8
Дарницкий Дарницкий
35 881
9
Деснянский Деснянский
35 364
10
Соломенский Соломенский
31 688
Прогноз 🔑
Американские горки
Доллар на черном рынке
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
Инфляция – показатель, показывающий, как в течение определенного времени изменились цены и тарифы на товары и услуги. Инфляции снижает покупательную способность денег. То есть, чтобы приобрести один и тот же товар, нам приходится тратить большие суммы.
Без опыта работы
Кому платят от 20 тыс. грн
Преподаватель актерского мастерства

Преподаватель актерского мастерства

Риелтор

Риелтор

Водитель такси

Водитель такси

Менеджер по работе с клиентами

Менеджер по работе с клиентами

Руководитель транспортного отдела

Руководитель транспортного отдела

Актуальные предложения 🔥
Must Know
Штрафы для владельцев животных в Украине

Выгул собак опасных пород без намордника — от 170 грн

Выгул собак опасных пород без намордника — от 170 грн

Выгул собак в запрещенных местах — от 170 грн

Выгул собак в запрещенных местах — от 170 грн

Неубранные за животным экскременты — от 170 грн

Неубранные за животным экскременты — от 170 грн

Нанесение животным вреда имуществу или здоровью человека — от 1700 грн

Нанесение животным вреда имуществу или здоровью человека — от 1700 грн

Издевательство над животным — от 3400 грн

Издевательство над животным — от 3400 грн
Детальнее
Классы жилья
В чем отличие?
Эконом

Обычно это типичные многоэтажки без чрезмерных архитектурных решений, похожие друг на друга, но их основная задача – универсальность и обеспечение квартирами как можно большего количества людей. В Киеве средняя цена за квадратный метр в "экономе" составляет 27 тыс. грн.

Комфорт

В таких домах предусмотрены зоны для хранения детских колясок или велосипедов, есть гардеробные, охрана на территории, улучшенная детская площадка и паркинг.В Киеве за квартиры комфорт-класса в новостройках просят, в среднем 35,3 тыс. грн за кв. м.

Бизнес

В новостройках есть большие подземные паркинги с одним паркоместом на квартиру. Обычно такие здания охраняются, есть консьерж, улучшенные детские площадки, а по уходу за территорией нанимают садоводов. Жители столицы в среднем платят 57,7 тыс. грн за квадратный метр в такой квартире.

Элит

Над дизайном жилья работают приличные дизайнеры. Территория охраняется, а паркоместа обустраивают с запасом. В таких жилых комплексах строят теннисные корты, бассейны, супермаркеты, частные школы и т.д. В Киеве один квадратный метр такого жилья стоит, в среднем 98,8 тыс. грн.

1 /2
Знать больше
Денежный вопрос
Что подорожает в июле?
Узнать
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

20512.7

Dogecoin (DOGE)

0.07

Ethereum (ETH)

1183.49

Litecoin (LTC)

50.32

Ripple (XRP)

0.33

Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
29,81 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Знать больше💡

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Курс валют

Деньги
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять