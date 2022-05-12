Украинцы перестали брать большие кредиты: на что теперь нужны деньги

С начала военного положения украинцы перестали брать в банках кредиты на авто и ипотеку

Украинцы теперь берут краткосрочные кредиты / Фото: Getty Images, НБУ, Коллаж: Сегодня

После полномасштабного вторжения РФ выданных украинцам кредитов значительно уменьшилось. Поэтому квартальные темпы роста кредитов населению замедлились до 0,7%.

О таких данных говорится в обзоре банковского сектора за май от Национального банка.

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Большие кредиты теперь не берут

"Во время военного положения кредиты предоставлялись только на текущие потребности клиентов, а ипотечное и автокредитование почти не осуществлялись", – отмечают в Нацбанке.

Больше всего украинцам выдавали краткосрочные кредиты до 1 года. Значительно меньше людей брали деньги взаймы на 2-5 лет. Меньше всего кредитов выдавалось на бытовую технику.

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В то же время по потребительским кредитам упали проценты.

"Ставки по кредитам населению в результате введенных кредитных каникул значительно снизились – на 5,5 процентных пункта, до 23% годовых", – отмечают в Нацбанке.

До исторического минимума снизились и процентные ставки по срочным депозитам. Средневзвешенная ставка в апреле снизилась с 7,8% до 6,9% годовых.

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Что происходит с депозитами во время войны

Ранее мы рассказывали, что во время войны украинцы не стали меньше доверять банковской системе, несмотря на опасения НБУ.

Эксперты Нацбанка сравнили оперативные данные по состоянию на 29 апреля с данными на начало года и начало войны и определили, что в обоих случаях объемы гривневых средств физлиц ощутимо выросли.

"Небольшой отток средств в первые два месяца года из-за информационного давления компенсировался ростом депозитов в марте. В то же время доля средств по требованию обновила максимум", – сообщает НБУ.

А вот объем средств юрлиц с начала года уменьшился – в основном из-за выплат зарплат с одновременным уменьшением выручки, однако после двух месяцев войны в этой категории тоже произошел рост.

Итак, по состоянию на 29 апреля объем средств вырос на 74 млрд грн по сравнению с началом полномасштабного вторжения.

"Сегодня" также писали, в какие реестры украинцам засекретили доступ на время войны и за что банки блокируют средства на картах своих клиентов.