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Украинцы отнесли в банк рекордную сумму налички: сколько миллиардов насчитал НБУ

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
27 октября, 10:57
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Несмотря на карантин: в кассах украинских банков значительно вырос оборот налички
Сколько миллиардов наличных украинцы отнесли в банковские кассы
Сколько миллиардов наличных украинцы отнесли в банковские кассы / Фото: Коллаж: Сегодня

Оборот наличных денег в кассах украинских банков вырос в течение января-сентября 2021 года по сравнению с прошлогодним периодом.

Про это сообщает НБУ в своем Telegram-канале.

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Таким образом, в течение этого периода в кассы поступило на 19,8% больше наличных, а именно – 1828,8 млрд грн.

В то время как объем выдачи наличных рос медленнее, увеличение составляет 14,8%, то есть 1856,9 млрд грн.

В НБУ также рассказали о трех самых популярных кассовых операциях по выдаче наличных, это:

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  • операции с использованием платежных карт – 74,7%;
  • приобретение иностранной валюты у клиентов – 8,1%;
  • подкрепление операторов почтовой связи – 5,2%.

Основными источниками поступлений наличных средств в банковские кассы стали операции клиентов с платежными карточками (33,6%), торговая выручка (32,1%) и выручка от всех других видов услуг (12,4%).

НБУ запретил принимать рубли

С 21 ноября украинским финучреждениям запрещено принимать российские рубли для пополнения депозитных счетов.

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Об этом говорится в соответствующем постановлении НБУ, где отмечается, что это правило распространяется только на депозитные счета населения.

Раньше мы писали о правилах работы банков в красной зоне и рассказывали, нужны ли дополнительные документы для посещения отделения.

А также сообщали, что ПриватБанк установил новые ограничения на переводы с карты на карту.

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