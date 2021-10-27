Украинцы начали избавляться от налички? Почему в банках резко выросло количество бумажных денег

Почему количество операций с наличными в банковских кассах значительно возросло – ответ эксперта

Почему украинцы избавляются от бумажных денег / Фото: Коллаж: Сегодня

За первые девять месяцев 2021 года обращение наличных денег в кассах банков значительно выросло и украинцы отнесли в финансовые учреждения на 19,8% больше бумажных денег.

Возможно, украинцы изменили свое отношение к безналичным счетам или на это повлияло что-то другое – "Сегодня" разбирались с экспертом.

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По мнению финансового аналитика и экономиста Алексея Куща, причин для таких изменений несколько.

Во-первых – в стране был резкий рост количества наличных денег в связи с кризисом, во время которого люди забирали деньги с банковских счетов.

"Сейчас ситуация стабилизируется, и часть этих денег возвращается обратно в банковскую систему", – говорит эксперт.

По словам эксперта, экономика и бизнес в данный момент немного активизировались, и это также повлекло за собой возврат наличных денег в банки.

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Еще одной причиной эксперт считает всплеск на рынке недвижимости, который вызвал увеличение количества сделок с банковскими счетами, так как наличными такие покупки оплатить невозможно.

По мнению Алексея Куща, отношение украинцев к наличности не изменилось. Эксперт также порекомендовал не хранить всю сумму сбережений в бумажных деньгах, однако оставить определенный резерв.

"Я рекомендовал бы хранить трехмесячный запас для семьи в наличных, а остальное размещать в финучреждениях. Тенденция на увеличение или уменьшение наличных операций в Украине характеризуется в основном всплесками количества покупок, которые невозможно провести иначе".

Как хранить сбережения

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