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Украинцев ждут высокие штрафы: за что будут карать магазины и продавцов

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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2 июля, 15:41
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Установленные нормы вступили в силу с 1 июля
Действующие запреты помогут в борьбе с курением
Действующие запреты помогут в борьбе с курением / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине внесли изменения в определение "табачных изделий", теперь это понятие касается и устройств для нагрева табака (например GLO и IQOS). К этим девайсам будут применяться все запреты законодательства наряду с традиционными табачными изделиями.

Об этом говорится в тексте закона 1978-ІХ.

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Именно эти нормы вступили в силу с 1 июля 2022 г, в частности:

  • запрещается продажа лицам младше 18 лет. За нарушение предусмотрен штраф 6800 грн для магазина и от 6800 до 13600 грн для продавца;
  • запрещается любая реклама, спонсорство и стимулирование продаж. За нарушение штраф для субъектов хозяйствования от 30 до 50 тыс. грн на каждый факт рекламы.

Также вводится нанесение медицинских предупреждений на упаковки сигарет для нагрева, как и других для табачных изделий.

Штрафы до 5100 грн владельцам животных

В последние годы в Украине усилили ответственность для владельцев животных и предусмотрели много изменений, защищающих животных от жестокого обращения. Теперь с четвероногими запрещено попрошайничать, использовать их для фотографий с туристами и многое другое.

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Законодательство предусматривает, что выгуливать собак нужно в специально отведенных для этого местах. Если животное гуляет вне такой территории, владельцу грозит штраф от 170 до 340 гривен. Если нарушение повторяется – до 510 гривен.

Экскременты после выгула собак часто становились предметом споров между гражданами. Сейчас этот вопрос урегулировали законодательно: кто ухаживает за собакой и выгуливает ее, тот и должен убрать за ней фекалии. За нарушение предусмотрен штраф от 170 до 340 гривен, до 510 грн – за повторение ситуации.

Если животное причинило вред имуществу или напало на другого человека, владелец тоже будет отвечать по закону. За это предусмотрен штраф от 3400 до 5100 грн с конфискацией животного.

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О других штрафах, предусмотренных для владельцев животных, читайте в нашем материале.

Раньше мы рассказывали, какие штрафы грозят водителям во время войны, а также писали, какие штрафы грозят нарушителям комендантского времени в Украине.

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