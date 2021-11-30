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Украинцев снова ждет новый курс: что будет с долларом 1 декабря

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
30 ноября, 16:31
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 30 ноября
НБУ рассчитал новый курс
НБУ рассчитал новый курс / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 30 ноября:

30.111.12Изменение
1 доллар США27,12 грн27,21 грн+0,09
1 евро30,65 грн30,92 грн+0,27

По сравнению с курсом НБУ на вторник, 30 ноября, доллар подорожал на 9 копеек, а евро, на 27 копеек.

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Что будет с курсом доллара в декабре

Как рассказал "Сегодня" руководитель "EXANTE Украина" Владимир Позний, закрепление курса выше 27 грн, примерно в области 27,10, будет сигналом глобального слома тренда в гривне, и есть риски запустить еще более сильную распродажу в ней.

Он считает, что скачок курса до 28 уже до конца года не исключен. Однако для этого нужны такие факторы, как дальнейшее ужесточение риторики монетарной политики ФРС США и рост доллара, а также откат в ценах на сырье и продукцию сельского хозяйства.

Однако более вероятным сценарием, считает Владимир Позний, будет истощение импульса роста доллара к гривне вблизи 27 и откат к 26,50 к концу года с тенденцией на постепенное укрепление в 2022 году.

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