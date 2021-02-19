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Украинцам готовят новые правила безналичных платежей

19 февраля, 15:14

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Карточки и электронные деньги смогут выпускать не только банки, но требования к безопасности ужесточат

В Украине начали менять подходы к регулированию платежного рынка и создавать условия для развития т.н. безналичной экономики (cashless economy). Новые правила касаются платежей и денежных переводов. А с похожими целями Нацбанк уже взялся за регулирование электронных денег.

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Такие изменения предусматривает законопроект № 4364, который Верховная Рада приняла в первом чтении. О главных новшествах документа рассказал глава профильного комитета ВР Даниил Гетманцев.

  1. В Украине будет 9 типов платежных услуг: 7 финансовых и 2 нефинансовых.
  2. Появится возможность создавать малые платежные учреждения по упрощенным требованиям.
  3. Небанковские финучреждения смогут проводить платежные операции без обязательного участия в платежных системах.
  4. Выпускать электронные деньги и платежные карты смогут не только банки, но другие представители рынка (если смогут получить соответствующую лицензию).
  5. Появится специальная платформа для тестирования платежных услуг и технологий.
  6. Появится почва для внедрения "открытого банкинга". Эта концепция предполагает объединение продуктов разных поставщиков и предоставление третьим сторонам доступа к данным банков.
  7. Небанковские поставщики платежных услуг смогут открывать и вести платежные счета.
  8. Будут четкие условия предоставления платежных услуг, а клиентов будут лучше о них информировать.
  9. Повысятся требования защиты плав пользователей. Это нужно для борьбы с кибермошенничеством.
  10. Ужесточатся требования к безопасности платежных операций, в том числе это будет касаться аутентификации пользователей.

Напомним, недавно украинцам разрешили открывать банковские счета с предоставлением цифрового паспорта из приложения "Дія".

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Также новости "Сегодня" рассказывали, что делать, если терминал "съел" деньги и не пополнил счет:

Видео: Сегодня

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банки Верховная Рада карточка безнал законопроект безналичные расчеты

Источник: Сегодня

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