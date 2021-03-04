Украина снова привлекает иностранных инвесторов – Марченко

В прошлом году иностранцев отпугнула пандемия, но теперь ситуация быстро улучшается

Иностранцы вновь заинтересовались украинскими гособлигациями (ОВГЗ) в гривне. На каждом аукционе Минфин размещает ОВГЗ примерно на 10 млрд гривен, и это позволяет полностью финансировать госбюджет. Кроме того, Киев получил возможность снижать ставки – то есть делать заимствования дешевле. Сейчас доходность по коротким бумагам – почти 9%.

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Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в эксклюзивном интервью сайту "Сегодня".

"Украина снова привлекательна для инвестиций. Мы избегаем непродуманных шагов в финансовой политике, прогнозированы в плане перспективы, четко выполняем бюджет", – сказал Марченко.

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Он напомнил, что в прошлом году пандемия вызвала панику и способствовала оттоку с локальных рынков. В итоге с апреля по октябрь во внутренние облигации инвестировали в основном украинские банки.

"Но с декабря 2020-го нерезиденты начали возвращаться. Тренд их присутствия на внутреннем рынке облигаций достаточно позитивный. Благодаря высокому спросу на ОВГЗ со стороны нерезидентов мы даже имеем возможность на каждом аукционе снижать доходность привлеченных инструментов. Для коротких бумаг – почти до 9%", – добавил министр.

Читайте полный текст 2-й части интервью с Сергеем Марченко – Как будут расти зарплаты, можно ли в 2021-м получить дешевый кредит, кого заставят вернуть субсидии.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался в плюсах и минусах инвестирования в ОВГЗ для физлиц. В частности, мы сравнили реальную доходность ОВГЗ и банковских вкладов.

Также напомним, что Владимир Зеленский во время визита в Объединенные Арабские Эмираты обсудил инвестиции и экономическое сотрудничество, а закреплено это было подписанными соглашениями и меморандумами на 3 миллиарда долларов.

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