Украина проедает валютные резервы: на что тратим

По состоянию на 1 ноября 2020 года международные (золотовалютные) резервы (ЗВР) Украины составили 26,14 млрд долларов США в эквиваленте. Таким образом,в октябре резервы по сравнению с показателями ЗВР за сентябрь упали на 1,5% (360 млн долларов) и обновили минимум с июня. Основные причины уменьшения резервов:

плановые выплаты по внешнему долгу на 381 млн долларов;

аукционы Нацбанка по продаже валюты для сглаживания курсовых колебаний. Чистая продажа валюты составила 191,3 млн долларов;

переоценка финансовых инструментов из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют. В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на 1,1 млн долларов.

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Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ) со ссылкой на предварительные подсчеты.

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Нынешний объем международных резервов покрывает 4,4 месяца будущего импорта. В НБУ отмечают, что этого достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Нацбанка.

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Как сообщалось, международное рейтинговое агентство Fitch ожидает, что к концу 2020 года объем международных резервов Украины составит 27,4 млрд долларов.

Напомним, в целом за 2020 год Украине предстоит выплатить по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте 17 млрд долларов. Справиться с этими выплатами Украине поможет программа МВФ. О том, какие "маяки" поставил фонд перед Украиной, узнавайте из видео:

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