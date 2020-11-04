Украина одолжила 2 млрд гривен через гособлигации

Еще пару месяцев назад на аукционах ОВГЗ удавалось привлекать до 10 млрд гривен в бюджет

На фоне того, что инвесторы избавляются от украинских ОВГЗ, Министерство финансов Украины на еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в госбюджет 1,955 млрд грн. Было размещено два пакета гривневых облигаций:

на 1,952 млрд грн сроком обращения 199 дней, доходность – 7,5% годовых;

на 2,793 млн грн сроком обращения 1092 дня, доходность 10,95% годовых.

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Об этом свидетельствуют данные Минфина.

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По однолетним ОВГЗ аукционы не состоялись.

Эксперты предупреждали, что низкая заинтересованность нерезидентов в украинских ценных бумагах – один из ключевых рисков для стабильности курса доллара в Украине. Для сравнения, в августе на еженедельных аукционах удавалось продавать ОВЗГ на сумму до 10 млрд гривен.

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Ранее сообщалось, что Национальный банк не планирует возвращаться к практике покупки облигаций внутреннего государственного займа.

Сайт "Сегодня" также рассказывал, что при определенных условиях вкладывать деньги в ОВГЗ более выгодно, чем в депозиты.

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