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Украина одолжила 2 млрд гривен через гособлигации

4 ноября, 09:51

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Еще пару месяцев назад на аукционах ОВГЗ удавалось привлекать до 10 млрд гривен в бюджет

На фоне того, что инвесторы избавляются от украинских ОВГЗ, Министерство финансов Украины на еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в госбюджет 1,955 млрд грн. Было размещено два пакета гривневых облигаций:

  • на 1,952 млрд грн сроком обращения 199 дней, доходность – 7,5% годовых;
  • на 2,793 млн грн сроком обращения 1092 дня, доходность 10,95% годовых.
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Об этом свидетельствуют данные Минфина.

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По однолетним ОВГЗ аукционы не состоялись.

Эксперты предупреждали, что низкая заинтересованность нерезидентов в украинских ценных бумагах – один из ключевых рисков для стабильности курса доллара в Украине. Для сравнения, в августе на еженедельных аукционах удавалось продавать ОВЗГ на сумму до 10 млрд гривен.

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Ранее сообщалось, что Национальный банк не планирует возвращаться к практике покупки облигаций внутреннего государственного займа.

Сайт "Сегодня" также рассказывал, что при определенных условиях вкладывать деньги в ОВГЗ более выгодно, чем в депозиты.

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Минфин облигации ОВГЗ аукционы

Источник: Сегодня

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