У крымчан сократились доходы – в чем причина

Сейчас зарплаты во всех регионах страны практически такие же, как и в Крыму

В Крыму сократился размер зарплат. Коллаж: "Сегодня"

В Крыму из-за оккупации жители недополучают 20% зарплаты, несмотря на то, что сначала доходы выросли, но потом шли то вверх, то вниз.

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Об этом сообщает телеграмм-канал Центра экономической стратегии.

Так, средняя зарплата в Крыму в 2013 году составила 360 долларов в месяц, а в Севастополе – 390 долларов. Это чуть ниже, чем в среднем по Украине (410 долларов в месяц), но выше, чем в 15 областях страны.

Однако со временем в Украине доходы населения сначала резко сократились, но потом возобновились.

Ранее мы писали, что в Украине средняя зарплата повысилась до 14 313 грн в июне 2021 года после 13 499 в мае. По сравнению с прошлым месяцев показатель увеличился на 6%, а за год (против июня-2020) – на 23,6%.

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При этом средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в июне 2021 года была в 2,4 раза выше минимальной зарплаты, которая установлена на уровне 6000 грн.

Напомним, правительство поставило задачу за 10 лет довести средние зарплаты в Украине до уровня соседних европейских стран. Но сейчас зарплаты в Украине втрое ниже, чем в Польше и Словакии.

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