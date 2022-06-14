Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Евродесант едет в Киев Работа во время войны Работа во время войны ⚽ Украина - Ирландия: онлайн 🔴 Ситуация в Северодонецке
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

У банков кончается валюта? Клиенты Monobank не могут забрать депозиты в долларах

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
14 июня, 15:14
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Клиентам Monobank доступны лишь некоторые отделения в нескольких городах, где можно забрать валютный депозит
Забрать валюту с депозита стало сложнее
Забрать валюту с депозита стало сложнее / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Недавно житель Николаева решил снять деньги в валюте с ранее открытого депозита в Monobank, однако не смог этого сделать.

Соответствующий отзыв украинец оставил в профиле банковского учреждения на сайте "Минфин".

Реклама

Клиент Monobank попросил разъяснить, как получить доллары с депозитного счета. Ранее сделки осуществлялись в отделениях А-Банка, однако сейчас для выбора предлагают лишь некоторые отделения Универсалбанка в Киеве и Днепре.

"Объясните, как жителям других городов получать свои средства", – отметил мужчина.

Что ответили в банке?

Представители финансового учреждения подчеркнули, что деньги и дальше можно снимать в отделениях А-Банка, однако в приложении они пока недоступны, потому что заказать их там нет возможности.

Реклама

"Снятие возможно только при наличии соответствующей суммы в кассе. Для этого в приложении достаточно выбрать способ снятия депозита по коду и предоставить код кассиру", – объяснили в Monobank.

В отделении банка следует показать также паспорт и идентификационный номер. Не лишним будет проверить доступ в приложение для подтверждения снятия.

Одна из услуг стала недоступной

Недавно в Monobank ограничили вывод денег с криптовалютных бирж, поэтому украинцы не могут зачислить на свои карты деньги из Binance

Реклама

"Переводы, связанные с электронными валютами (не только Binance), запрещены правилами банка, поэтому такой платеж не может быть засчитан", – заявили в саппорте.

Пока запрет не касается других бирж, но проводить подобные платежи "не рекомендуется". В то же время в Binance напомнили об ограничении Национальным банком операций по покупке криптовалюты на сумму до 100 тыс. грн/чел., чтобы уменьшить отток капитала, поэтому некоторые банки могут не иметь технической возможности проконтролировать лимиты на криптооперации.

Ранее "Сегодня" писали, что пользователям Monobank, занимающимся бизнесом в интернете, предоставили возможность проще совершать операции приема платежей за товары. Также мы рассказывали, как украинцам за границей выгодно пользоваться валютой.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Бизнес News
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,56 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Рынок труда во время войны
Азбука для тех, кто ищет работу
Получить советы от А до Я
Денежный вопрос
Что будет с зарплатами?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
-
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
37,00
-
51,00
57,00
-
-
-
57,65
-
-
45,68
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
SWIFT – международная система платежей. К ней подключены практически все банки и финансовые компании мира. По SWIFT-реквизитам можно пополнить карту из любой страны.
Анализ
Материальные потери экономики (млн $)
1
Жилые дома Жилые дома
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активы предприятий Активы предприятий
11 499
4
Гражданские аэропорты Гражданские аэропорты
6 817
5
Ж/д инфраструктура Ж/д инфраструктура
2 672
6
Мосты Мосты
1 692
7
Учебные заведения Учебные заведения
1 621
8
Медучреждения Медучреждения
1 147
9
Земельный фонд Земельный фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все об убытках
TОП-5 в Польше
Самые востребованные сферы
IT

IT

Логистика

Логистика

Финансы

Финансы

Аналитика данных

Аналитика данных

Интернет-торговля

Интернет-торговля

На какие профессии спрос
Must Know
Штрафы для водителей во время войны

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Не включена аварийка – 425 грн

Не включена аварийка – 425 грн
Выбор украинцев
Какие авто привозят из-за границы
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Больше о б/у авто
Цена вопроса
Сколько стоит аренда жилья в Испании?
Ответ
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

22112.44

Dogecoin (DOGE)

0.06

Ethereum (ETH)

1175.71

Litecoin (LTC)

44.31

Ripple (XRP)

0.31

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять