Тяжелые деньги: Как долги за быстрый кредит могут вырасти до 1702% годовых

Новости "Сегодня" в специальном цикле материалов "Тяжелые деньги" рассказывают о том, как легко получить деньги по быстрому займу и как сложно их вернуть.

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Речь идет о деньгах, которые украинцы так часто занимают в микрофинансовых организациях. Те обещают 0% по кредиту, розыгрыш призов и даже предложения вернуть меньше, чем человек занял.

Обещания часто выглядят соблазнительно. Но перед тем, как брать деньги в долг, стоит подумать не о том, сколько занять, а сколько придется отдавать.

Съемочная группа "Сегодня" побывала в Вольногорске – городе, расположенном в двух часах езды на машине от Днепра. С местной жительницей Светланой, которая согласилась на интервью, журналисты встретились возле центральной больницы, куда она периодически попадает из-за ухудшения состояния здоровья. Свою фамилию просит не называть, лица – не показывать. Женщина боится мести коллекторов, которые, по ее словам, уже довели ее до микроинсульта своими телефонными звонками. Светлана включает запись одного из таких разговоров.

"Мне сразу в прокуратуру идти?" – спрашивает Светлана в ответ на назойливый звонок. "Мне п…й, вы сразу можете идти в прокуратуру", – отвечают на том конце провода. "А почему вы матюкаетесь, я с вами нормально общаюсь!" "П…й через прокуратуру решать. Я буду е…ь тебя до той поры, пока меня не закроют".

Женщине и ее родным угрожали расправой, обещали сжечь дом. Кроме того, распространяли среди ее знакомых оскорбительные картинки. Все это – из-за невыплаченных кредитов, которые Светлана оформила в микрофинансовой организации. Она заняла 14 000 грн, а отдала уже более 60 000 грн. Здесь – пеня, штрафы, плата за продление пользования займами. Безумная сумма набежала из-за того, что кредиторы в одностороннем порядке изменили условия договора, говорит женщина.

"Кредит дается на месяц, так написано в первом договоре. Во втором договоре написано, что кредит обязан быть выплачен в течение пяти дней. Естественно, начисляются проценты. Стоит – 3% в день, если вдруг просрочка. Нет! Это даже не 3% в день идет. Это идет 7-10% в день. Но об этом клиент не может знать", – говорит Светлана.

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Чтобы отдать кредитные долги, пришлось занимать деньги у родственников, продавать землю и дом в деревне, рассказывает Светлана. Уже когда думала, что ничего не должна микрофинансовой организации, деньги на погашение кредита вдруг начали высчитывать из зарплаты. Как такое могло произойти, Светлана будет выяснять в суде.

История Светланы – это лишь одна из иллюстраций того, что происходит в сфере микрокредитования в Украине в последние пять-шесть лет. Людям предлагают быстрое получение денег, при этом требуют минимум документов для оформления. Заемщика "заманивают" кредитом под 0%. Это – рекламная уловка, за которой могут скрываться заоблачные процентные ставки.

"Пока то, что мы видели, – это 1702% годовых, это за счет тех безумных штрафов и комиссий, которые прописаны в договоре, но они наступают в момент хотя бы одного дня просрочки долга", – объясняет начальник управления Национального банка Украины по защите прав потребителей финансовых услуг Ольга Лобайчук.

В одной из микрофинансовых организаций, с представителем которой пообщались "Сегодня", высокие проценты объясняют тем, что кредиты, которые они так легко раздают, заемщики так же легко и не возвращают.

"Становится необходимым этот процент для того, чтобы покрывать убытки с невозвратов", – говорит директор по маркетингу микрофинансовой организации Виталий Соловьев.

Ситуацию осложнил карантин.

"На начало коронавируса около 45-50% кредитов стали невозвратными", – объясняет президент Всеукраинской ассоциации финансовых компаний Алла Савьюк.

В НБУ, который с июля контролирует деятельность МФО, уже собрали тысячи жалоб заемщиков. Часть людей сразу идут к адвокатам, которые прекрасно разбираются в хитростях микрокредиторов.

"Не всегда прописывается совокупная стоимость кредитов. Как правило, пишутся штрафные санкции за день, проценты за день, и это пишется не в начале договора, а лишь в самом конце, маленьким шрифтом, пишется общая сумма, сколько заемщик должен оплатить", – рассказывает адвокат Ярослава Авраменко.

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Но часто юристы ничем помочь не могут, ведь, как правило, все условия по кредиту – в договоре. Просто не все его внимательно читают. А те, кто читает, не всегда понимают смысл.

"Лучше эти договоры перечитывать с юристом, чтобы вам хотя бы объяснили их понятия, их текст. Юридический язык несколько отличается от языка обычного", – говорит адвокат Виталий Маньков.

В цикле "Тяжелые деньги" журналисты "Сегодня" также рассказывали о том, как именно украинцы попадаются на уловки кредиторов, обещающих займы под 0%.

А тем временем Верховная Рада ограничила проценты и штрафы МФО.В закон Украины "О потребительском кредитовании" внесены правки, на основании которых действие данного предписания теперь касается всех микрокредитов. Ранее данный закон не распространялся на кредиты, сумма которых не превышала одной минимальной заработной платы или же срок действия договора которых не превышал 30 дней.

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