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Трудоустройство переселенцев: как работодателю получить 6,5 тыс. грн компенсации

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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22 марта, 13:48
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Рассказываем, как государство помогает трудоустраивать внутренне-перемещенных граждан
Инструкция для работодателей
Инструкция для работодателей / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Работодатели, трудоустроившие переселенцев могут зарегистрировать их в приложение "Дія" или предоставив заявление в Государственную службу занятости. Это делается для того, чтобы получить от государства компенсацию на зарплату таких сотрудников в размере 6,5 тыс. грн.

Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

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Отмечается, что компенсация будет назначаться на время действия в Украине военного положения и еще 30 дней после его отмены и выдается на каждого трудоустроенного переселенца.

Учтите, что максимальный срок получения выплат на одного такого сотрудника – 2 месяца.

"Для этого предприятию следует заключить трудовой контракт с гражданином, являющимся внутренне перемещенным лицом и зарегистрировать данные о трудоустроенном лице через портал "Дія" или предоставить заявление в Государственную службу занятости", – отметила Свириденко.

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Пособия для украинцев

Государство старательно поддерживает украинцев финансово и выплачивает различные виды компенсаций и помощи во время войны.

Кроме финансовой поддержки работодателей, всем, кто вынужденно покинул свой дом из-за боевых действий получат выплаты в размере 2 тыс. грн ежемесячно, а родители получат 3 тыс. грн на каждого ребенка.

Также предусмотрены выплаты тем, кто бесплатно приютил у себя дома переселенца. Эти люди получат 450 грн компенсации за коммунальные услуги на каждого переселенца.

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"Сегодня" также писали, как беженцам найти себе бесплатное жилье и рассказывали, что некоторые украинцы уже начали получать 6,5 тыс. грн через "єПідтримку".

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Цитата дня

Покупать сейчас иностранную валюту на черном рынке не стоит. Курс будет завышенным и заработать на обратной конвертации не факт, что получится. Никто не знает, какие решения по монетарной политике будут приняты после завершения войны.

Александр Болтян, аналитик компании Esperio
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