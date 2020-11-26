Тотальный карантин ударит по гривне, но не сразу: прогноз курса доллара

Во время возможного 4-недельного жесткого карантина курс доллара в Украине будет стабильным. А вот перед выходом из локдауна и после того, как карантин отменят, рынок резко оживится. Это может привести к подорожанию доллара до 29 гривен.
Такое мнение в комментарии сайту "Сегодня" выразил руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин.
По его словам, стабильности курса поспособствует "вялый сезон" новогодних праздников. В это время на валютном рынке традиционно наблюдается затишье, а значит не происходит серьезных колебаний курса. Карантин только усилит этот фактор.
Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков ранее заявил о необходимости ввести локдаун на 4 недели.
Решение о жестком карантине правительство может рассмотреть уже в ближайшее время. Источники "Сегодня" в Кабмине также сообщали, что сейчас рассматривается несколько вариантов локдауна. В частности, там обсуждали закрытие метро и серьезные ограничения в работе наземного транспорта.
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Андрей Шевчишин
руководитель отдела аналитики ГК Forex Club
Обычно новогодние праздники проходят очень плавно. Большинство населения и фирм находится на каникулах. Так что импортеры отходят в сторону. Они не будут ничего закупать [на валютном рынке], останется только критический импорт. Экспортеры тоже снизят активность. Это вялый сезон сам по себе. Плюс в случае локдауна никто не захочет замораживать деньги в товаре – то есть купить товар, а потом его не продать. Потому что мы увидим падение потребительского спроса. Соответственно, давление на курс снизится. А вот по мере выхода из локдауна ситуация будет резко меняться, давление на гривню будет расти. Это может начаться за неделю до выхода из жесткого карантина, когда будет понятно, что ситуация стабилизировалась. То есть мы увидим курса доллара. Сейчас трудно сказать, насколько он вырастет. В зависимости от ситуации возможен рост до 29 грн/долл.