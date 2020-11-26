Тотальный карантин ударит по гривне, но не сразу: прогноз курса доллара

Во время возможного 4-недельного жесткого карантина курс доллара в Украине будет стабильным. А вот перед выходом из локдауна и после того, как карантин отменят, рынок резко оживится. Это может привести к подорожанию доллара до 29 гривен.

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Такое мнение в комментарии сайту "Сегодня" выразил руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин.

По его словам, стабильности курса поспособствует "вялый сезон" новогодних праздников. В это время на валютном рынке традиционно наблюдается затишье, а значит не происходит серьезных колебаний курса. Карантин только усилит этот фактор.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков ранее заявил о необходимости ввести локдаун на 4 недели.

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Решение о жестком карантине правительство может рассмотреть уже в ближайшее время. Источники "Сегодня" в Кабмине также сообщали, что сейчас рассматривается несколько вариантов локдауна. В частности, там обсуждали закрытие метро и серьезные ограничения в работе наземного транспорта.

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