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Торги на пике: что происходит с долларом на межбанке

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
3 сентября, 12:49
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Аналитики считают, что клиенты будут стараться закрыть операции с долларом по максимуму
Доллар на межбанке снизился в цене. Коллаж: "Сегодня"
Доллар на межбанке снизился в цене. Коллаж: "Сегодня"

Доллар на межбанке после того, как резко вырос по официальному курсу, на межбанке снизился в цене, – до 26,9-26,93.

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Как считают аналитики Minfin, торги по доллару были на пике активности к 12 часам, предложение превышало спрос и котировки постепенно проседали.

"Статистика торгов сегодня особенно не снизится, как это обычно бывает в последний рабочий день недели. Причина — выходной понедельник в США", - отмечают аналитики.

Как менялся курс доллара

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

К слову, что будет с курсом доллара в ближайшее время, сайту "Сегодня" рассказали эксперты.

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