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ТОП-3 расходов во время коронавируса: на что тратятся украинцы

23 сентября, 09:45

Сергей Пономаренко

Статисты подсчитали, что главным пунктом расходов являются продукты

Из-за пандемии коронавируса украинцы ощутимо уменьшили свои расходы – на более чем 10% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

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На первом месте расходов – продукты и напитки. На них тратится примерно 43% семейного бюджета. И это на 7,5% меньше, чем в прошлом году.

На втором месте расходов – коммунальные платежи. В ТОП-3 расходов вошел также транспорт.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что из-за коронавируса экономику Украины ожидает осенняя проверка на прочность.

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По данным Госслужбы статистики, падение ВВП страны во втором квартале составило 9,9% по сравнению с первым кварталом и 11,4% по сравнению со вторым кварталом 2019 года. Эксперты во всем мире прогнозируют снижение спроса на инвестиции из-за ухудшения прибыли компаний и риска распространения коронавируса. При этом украинские эксперты отмечают, что, несмотря на столь значительное падение в экономике, рядовой житель Европы и США потерял намного меньше, чем рядовой украинец.

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В то же время ранее Национальный банк отмечал в своем инфляционном обзоре, что в Украине наметился выход из коронакризиса.

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