Такие есть в банкоматах! Какая украинская банкнота поможет разбогатеть за минуту

Украинцы могут выгодно продать 50 грн, если будут внимательны при снятии денег в банкомате

Как выгодно продать 50 грн / Фото: Getty Images

В Украине за купюру номиналом в 50 грн можно выручить 1 000 грн или даже целых 10 тысяч грн.

Как распознать особенные 50 гривен рассказали на Youtube-канале "Лавка удовольствий".

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По словам автора ролика, после снятия денег в банкомате, нужно внимательно рассмотреть полученные деньги. Если повезет – на банкнотах можно заметить особенности, которые помогут немного разбогатеть.

На что обращать внимание на купюре в 50 грн?

На номера и серии. Если хотя бы на одной банкноте будут одинаковые цифры: нули, единицы, двойки – данную купюру можно продать минимум за 200 грн.

На номера и серии банкноты. Если попадется серия "ЗР", то вам крупно повезло: такую купюру можно продать за 1 000 или даже 10 тысяч грн.

Советская монета – сумашедшие деньги

Наверняка еще у многих украинцев в шкафу на дальних полках лежат советские монеты. Большинство людей думают, что никакой пользы от таких денег в наше время уже не будет, но они ошибаются.

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Например, три копейки 1986 года можно продать за 80 тысяч гривен.

А три копейки 1937 года с плоской звездой, что нетипично для таких монет – за все 280 тысяч гривен.

К слову, на аукционах предлагают и редкие купюры, хотя некоторые из них могут быть в обороте, но из-за особенностей стоят намного дороже своего номинала. За них продавцы просят несколько десятков тысяч гривен.